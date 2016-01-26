На боротьбу з вірусом Зіка кинуть армію

Копирайт изображения Getty Image caption Солдати навчать викурювати комарів у місцях, де вони плодяться

Уряд Бразилії заявив, що кине на боротьбу проти комарів, які переносять вірус Зіка, 220 000 солдатів.

Солдати роздаватимуть людям листівки про те, як уберегтися від вірусу, що, за припущеннями, призвів до народження кількох тисяч немовлят з мікроцефалією.

Ця заява зроблена після того, як міністр охорони здоров'я Марсело Кастро заявив, що Бразилія "зазнає нищівної поразки" в боротьбі проти вірусу.

"Ворог номер один"

Пан Кастро сказав, що війська будуть надіслані 13 лютого, щоб роздати листівки і давати поради про те, як знищити місця, де плодяться комарі.

Він заявив газеті O Globo, що поширення вірусу Зіка стало однією з найбільших криз у системі охорони здоров'я Бразилії.

Копирайт изображения Getty Image caption У Бразилії кількість випадків мікроцефалії виросла в багато разів

Боротьбу проти вірусу Зіка можна виграти лише тоді, коли усі люди робитимуть свій внесок у те, щоб викорінити комара Aedes Aegypti, який переносить вірус, сказав пан Кастро.

Він додав, що комар, який також передає денге, чикунгунью і жовту лихоманку, став у Бразилії "ворогом суспільства номер один".

"Торік у нас була найбільша кількість випадків лихоманки денге в історії Бразилії, - сказав він. - Ми зазнаємо повної поразки в битві проти комарів".

У понеділок Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерегла, що вірус Зіка може поширитися майже на всю Північну і Південну Америку.

Інфекція, яка викликає м'яку лихоманку, кон'юнктивіт і головний біль, уже виявлена у 21 країні Карибського басейну, Північної і Південної Америки.

Її вважають причиною народження тисяч немовлят із недорозвиненим мозком, і деякі країни вже порадили жінкам утримуватися від вагітностей.

Жодного лікування або вакцини від хвороби ще не існує.

Вірус походить з Африки. У травні 2015 року його вперше зафіксували у Бразилії.

Вважається, що він швидко шириться країнами Північної і Південної Америки, оскільки у місцевого населення немає природного імунітету.

Вірус Зіка передається укусами комарів Aedes, поширених у тропічних і субтропічних зонах усіх континентів. Їх немає лише в Антарктиді. А серед країн Америки вони відсутні лише в Канаді і Чилі.