В Україні розробили додаток для лорів

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В Україні розробили кишенькову мобільну шпаргалку для лорів, педіатрів та сімейних лікарів.

Додаток під назвою "LOR-хелпер" допомагає медикам встановити діагноз, кажуть розробники. А по закінченні віртуального огляду ще й пропонує лікування згідно з протоколом.

Програму створили три команди: отоларингологи з кафедр Івано-Франківського і Сумського медичних вишів, а також програмісти.

"Діагноз через інтернет"

За словами завідувача кафедри отоларингології Василя Поповича Івано-Франківського медичного університету, додаток схвалений МОЗ України і рекомендований для застосування.

Ідея мобільного додатку народилася поступово. "Спершу ми написали довідник, – розповідає пан Попович. - Скоро вирішили цю книжку зробити в електронному варіанті, щоб полегшити роботу лікарям".

"В результаті дворічної роботи ми отримали робочу версію помічника. Він допоможе встановити більш точний діагноз", - каже науковець.

Для встановлення діагнозу потрібно обрати в додатку будь який симптом, пов’язаний із вухом, горлом чи носом.

Після цього на екрані телефону з’являться додаткові уточнювальні запитання щодо стану пацієнта (за принципом "так"-"ні"). На них треба відповісти і внести ці дані в систему.

Наприкінці віртуального огляду програма пропонує не лише діагноз, але й лікування згідно з протоколом.

"За і проти"

У хелпері є інформація про більш ніж 170 захворювань вуха, горла і носа. Додаток призначений для лікарів-початківців, яким ще бракує медичного досвіду.

Його може використовувати і пацієнт, але інформаційна база більше орієнтована на спеціалістів із вищою медичною освітою.

Та й така діагностика не замінить візиту до справжнього лікаря.

Приміром, кожна скарга пацієнта підкріплена якимись клінічними змінами, а оцінити симптом і пов’язати з певною скаргою може тільки лікар.

А суть "LOR-хелпера" полягає в тому, щоб до скарги пацієнта прив’язати якомога більшу кількість симптомів і так розширити спектр можливих захворювань.

"Цей помічник допомагає визначитися у цілому спектрі великої кількості діагнозів", - твердить Василь Попович.