Книга року ВВС-2017
Головні новини
Журі про Книгу року ВВС-2017: показати, а не пояснити цю війну
Чим запам'яталась премія Книга року ВВС-2017, про основні тенденції у літературі, неоригінальність сюжетів, складне і нове письмо - своїми думками поділились члени журі конкурсу.
- 16 грудня 2017
Як нагороджували переможців Книги року ВВС-2017 - фото
ВВС Україна провела церемонію
- 15 грудня 2017
ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017
ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
- 19 жовтня 2017
ВВС Україна оголосила короткі списки Книги року ВВС-2017
У фінал конкурсу вийшло дев'ять видань у двох категоріях - Книга року ВВС та Дитяча Книга року ВВС. Переможців оголосять 15 грудня.
- 5 грудня 2017
Правила проведення конкурсу Книга року ВВС
Премія "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, буде вручена автору найкращої книжки художньої прози, есеїстики, а також автору найкращої дитячої книги.
- 19 вересня 2019
Відео
Катерина Калитко: казки - це територія страху
- 12 грудня 2017
Зірка Мензатюк: вчити мову може бути весело
- 8 грудня 2017
Тарас Антипович: в житті мої герої не читають книжок
- 5 грудня 2017
Василь Шкляр: "Генерал де Голль захоплювався УПА"
- 4 грудня 2017
Марина Гримич: у селах Бразилії українською говоритимуть ще років 50
- 15 листопада 2017
Макс Кідрук: доламуйте ліфтовий парк часів СРСР!
- 2 грудня 2017
Максим Дупешко: Чернівці втратили свій міф
- 3 грудня 2017
Анна Коршунова: дитина за компом - зручна для батьків
- 1 грудня 2017
Рецензії
"Круто, мамо! Я хочу бути схожою на цю принцесу!"
- 7 грудня 2017
Історія, варта поїздки до Чернівців
- 6 грудня 2017
Донецьк по-італійськи
- 5 грудня 2017
Як білки святкують свій день?
- 4 грудня 2017
До чого сниться Лютеція
- 4 грудня 2017
Роман, який ще "бродить"
- 3 грудня 2017
Шлях від смерті до життя
- 30 листопада 2017
Книжечка про хороших діточок
- 2 грудня 2017
"Піраміда Синтії": книга, в яку пірнаєш
- 3 грудня 2017
Наймишачіша казка для дітей із присмаком сушених вишень
- 1 грудня 2017
Буденні оповідки, які не мають кінця
- 29 листопада 2017
Паралельні світи Наталки Сняданко
- 28 листопада 2017
Як правильно виманити дитину з-за компа
- 27 листопада 2017
До "Старшокласниці" треба бути готовою, як до Пруста
- 28 листопада 2017
"Інтернат": невиправдано дорога книга про неоголошену війну
- 26 листопада 2017
Секс, Україна і марево молодості
- 22 листопада 2017
Миші як люди
- 24 листопада 2017
Страшна казка для дорослих
- 21 листопада 2017
Куди забрав Магду вітер?
- 21 листопада 2017
Перший і останній роман про війну
- 20 листопада 2017
"Озирнись довкола та закричи"
- 19 листопада 2017
Хвостаті детективи
- 19 листопада 2017
"Вестерн про УПА" від Шкляра
- 16 листопада 2017
Принцеса Синтія - це як "Фіксики"
- 18 листопада 2017
"Земля Загублених" Калитко: читання, яке зачудовує
- 17 листопада 2017
Катарсис не відбувся
- 16 листопада 2017
Бридка та відчайдушна "Помирана" Антиповича
- 15 листопада 2017
Чарівна гра в слова або Капетефеха
- 15 листопада 2017
Куди подівся детектив у "Розбишацькому детективі"?
- 14 листопада 2017
Що вдалося і не вдалося Жадану в "Інтернаті"
- 14 листопада 2017
Донбас як "Корито"
- 13 листопада 2017
Лицарі проти Песиголовців
- 10 листопада 2017
Українська Нова Австрія в Бразилії
- 11 листопада 2017
Не дивитися й німувати
- 9 листопада 2017
Мандри, бездомність і пам’ять Європи від Куркова
- 8 листопада 2017
Куди поспішає Горовий у своїй книжці "1000 і 1 ніч війни"?
- 1 листопада 2017
Запилюжені "гноми" і "големи" у "Чорметі" Камиша
- 3 листопада 2017
Україна як об'єкт ревнощів
- 7 листопада 2017
Інтерв'ю
Андрій Курков: військові дії запустили нову українізацію
Андрій Курков - один з найбільш знаних українських письменників на Заході. Раніше він писав свої книги російською мовою, але тепер зізнається - почав писати українською.
Ярослав Яріш: діти мають знати про богатирів
Книга "Самійло" Ярослава Яріша - претендент на премію Дитяча книга року ВВС-2017. Як каже сам автор, на її написання надихнули козацькі думи і пісні ХVI століття.
Соня Атлантова про пригоди гризунів у казці "Миші"
Про світ, де миші схожі на людей, так само закохуються, сваряться і дружать, письменниця і художниця Соня Атлантова розповіла ВВС Україна.
Письменник Іван Козленко: одеська ідентичність - це міф
Автор зізнається, що роман "Танжер", який увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2017, став для нього "піснею прощання з Одесою". Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна.
Рафєєнко про "Довгі часи": "Це не Донецьк, звичайно"
Володимир Рафєєнко написав роман про війну, який увійшов до Довгого списку Книги року ВВС - 2017.
Ірена Карпа - творець "позитивних символів"
"День усіх білок" - один з 12 творів, що увійшли до довгого списку Дитячої Книги року BBC-2017. ВВС Україна поспілкувалася з авторкою про її перше дитяче оповідання, дітей, роботу в МЗС, гурт та сексуальні домагання.
Юрій Винничук: "У моєму романі намішано багато чого"
"Лютеція" Юрія Винничука увійшла до довгого списку Книги року BBC. Письменник розповідає, що використав у романі інтимні записки пиьменника Івана Вагилевича.
Олександра Іванюк: "Я гуляла Донецьком по Google Maps"
Цю історію авторка записала зі слів головної героїні, італійки Франчески, яка приїхала волонтеркою до Донецька напередодні Майдана і закохалася в українського активіста.