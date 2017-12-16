Книга року ВВС-2017

Письменник Іван Козленко: одеська ідентичність - це міф

Автор зізнається, що роман "Танжер", який увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2017, став для нього "піснею прощання з Одесою". Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна.