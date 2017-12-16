Книга року ВВС-2017

Журі про Книгу року ВВС-2017: показати, а не пояснити цю війну

Чим запам'яталась премія Книга року ВВС-2017, про основні тенденції у літературі, неоригінальність сюжетів, складне і нове письмо - своїми думками поділились члени журі конкурсу.

  • 16 грудня 2017

Як нагороджували переможців Книги року ВВС-2017 - фото

ВВС Україна провела церемонію

  • 15 грудня 2017

ВВС Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2017

ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2017 та Дитяча Книга року ВВС-2017, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

  • 19 жовтня 2017

ВВС Україна оголосила короткі списки Книги року ВВС-2017

У фінал конкурсу вийшло дев'ять видань у двох категоріях - Книга року ВВС та Дитяча Книга року ВВС. Переможців оголосять 15 грудня.

  • 5 грудня 2017

Правила проведення конкурсу Книга року ВВС

Премія "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, буде вручена автору найкращої книжки художньої прози, есеїстики, а також автору найкращої дитячої книги.

  • 19 вересня 2019

Руслан Горовий: 15-річний пацан віддав життя за те, щоб я жив

  • 14 грудня 2017

Діана Мельникова: у шкільній програмі бракує позитивних історій

  • 13 грудня 2017

Катерина Калитко: казки - це територія страху

  • 12 грудня 2017

Зірка Мензатюк: вчити мову може бути весело

  • 8 грудня 2017

Олександр Ірванець: "Щоб мене побити, треба прочитати мій роман"

  • 7 грудня 2017

Жадан про "Інтернат": приводячи війну у дім, ти ризикуєш втратити багато

  • 6 грудня 2017

Тарас Антипович: в житті мої герої не читають книжок

  • 5 грудня 2017

Наталка Сняданко: "Мені було шкода, що такий персонаж пропадає"

  • 4 грудня 2017

Василь Шкляр: "Генерал де Голль захоплювався УПА"

  • 4 грудня 2017

Марина Гримич: у селах Бразилії українською говоритимуть ще років 50

  • 15 листопада 2017

Макс Кідрук: доламуйте ліфтовий парк часів СРСР!

  • 2 грудня 2017

Максим Дупешко: Чернівці втратили свій міф

  • 3 грудня 2017

Анна Коршунова: дитина за компом - зручна для батьків

  • 1 грудня 2017

Рецензії

"Круто, мамо! Я хочу бути схожою на цю принцесу!"

  • 7 грудня 2017

Історія, варта поїздки до Чернівців

  • 6 грудня 2017

Донецьк по-італійськи

  • 5 грудня 2017

Як білки святкують свій день?

  • 4 грудня 2017

До чого сниться Лютеція

  • 4 грудня 2017

Роман, який ще "бродить"

  • 3 грудня 2017

Шлях від смерті до життя

  • 30 листопада 2017

Книжечка про хороших діточок

  • 2 грудня 2017

"Піраміда Синтії": книга, в яку пірнаєш

  • 3 грудня 2017

Наймишачіша казка для дітей із присмаком сушених вишень

  • 1 грудня 2017

Буденні оповідки, які не мають кінця

  • 29 листопада 2017

Паралельні світи Наталки Сняданко

  • 28 листопада 2017

Як правильно виманити дитину з-за компа

  • 27 листопада 2017

До "Старшокласниці" треба бути готовою, як до Пруста

  • 28 листопада 2017

"Інтернат": невиправдано дорога книга про неоголошену війну

  • 26 листопада 2017

Секс, Україна і марево молодості

  • 22 листопада 2017

Миші як люди

  • 24 листопада 2017

Страшна казка для дорослих

  • 21 листопада 2017

Куди забрав Магду вітер?

  • 21 листопада 2017

Перший і останній роман про війну

  • 20 листопада 2017

"Озирнись довкола та закричи"

  • 19 листопада 2017

Хвостаті детективи

  • 19 листопада 2017

"Вестерн про УПА" від Шкляра

  • 16 листопада 2017

Принцеса Синтія - це як "Фіксики"

  • 18 листопада 2017

"Земля Загублених" Калитко: читання, яке зачудовує

  • 17 листопада 2017

Катарсис не відбувся

  • 16 листопада 2017

Бридка та відчайдушна "Помирана" Антиповича

  • 15 листопада 2017

Чарівна гра в слова або Капетефеха

  • 15 листопада 2017

Куди подівся детектив у "Розбишацькому детективі"?

  • 14 листопада 2017

Що вдалося і не вдалося Жадану в "Інтернаті"

  • 14 листопада 2017

Донбас як "Корито"

  • 13 листопада 2017

Лицарі проти Песиголовців

  • 10 листопада 2017

Українська Нова Австрія в Бразилії

  • 11 листопада 2017

Не дивитися й німувати

  • 9 листопада 2017

Мандри, бездомність і пам’ять Європи від Куркова

  • 8 листопада 2017

Куди поспішає Горовий у своїй книжці "1000 і 1 ніч війни"?

  • 1 листопада 2017

Запилюжені "гноми" і "големи" у "Чорметі" Камиша

  • 3 листопада 2017

Україна як об'єкт ревнощів

  • 7 листопада 2017

Інтерв'ю

Андрій Курков: військові дії запустили нову українізацію

Андрій Курков - один з найбільш знаних українських письменників на Заході. Раніше він писав свої книги російською мовою, але тепер зізнається - почав писати українською.

Ярослав Яріш: діти мають знати про богатирів

Книга "Самійло" Ярослава Яріша - претендент на премію Дитяча книга року ВВС-2017. Як каже сам автор, на її написання надихнули козацькі думи і пісні ХVI століття.

Соня Атлантова про пригоди гризунів у казці "Миші"

Про світ, де миші схожі на людей, так само закохуються, сваряться і дружать, письменниця і художниця Соня Атлантова розповіла ВВС Україна.

Письменник Іван Козленко: одеська ідентичність - це міф

Автор зізнається, що роман "Танжер", який увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2017, став для нього "піснею прощання з Одесою". Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна.

Рафєєнко про "Довгі часи": "Це не Донецьк, звичайно"

Володимир Рафєєнко написав роман про війну, який увійшов до Довгого списку Книги року ВВС - 2017.

Ірена Карпа - творець "позитивних символів"

"День усіх білок" - один з 12 творів, що увійшли до довгого списку Дитячої Книги року BBC-2017. ВВС Україна поспілкувалася з авторкою про її перше дитяче оповідання, дітей, роботу в МЗС, гурт та сексуальні домагання.

Юрій Винничук: "У моєму романі намішано багато чого"

"Лютеція" Юрія Винничука увійшла до довгого списку Книги року BBC. Письменник розповідає, що використав у романі інтимні записки пиьменника Івана Вагилевича.

Олександра Іванюк: "Я гуляла Донецьком по Google Maps"

Цю історію авторка записала зі слів головної героїні, італійки Франчески, яка приїхала волонтеркою до Донецька напередодні Майдана і закохалася в українського активіста.

Олег Чаклун: "Коли пишеш дитячі книжки, сам стаєш дитиною"

Україні потрібна дитяча література з власними героями, з фантастичиними сюжетами, що готуватимуть дітей до високотехнологічного майбутнього. Про це BBC Україна розмовляла з Олегом Чаклуном, автором 11 книжок для дітей.