Книга року ВВС-2018

"Востаннє мене так трусило кілька місяців тому". Як вручали Книгу року ВВС-2018

У п'ятницю оголосили переможців у трьох номінаціях літературної премії Книга року ВВС-2018. Хто вони і як відбувалося нагородження - ми розповіли деталі.

  • 14 грудня 2018
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"Хочу кудись поїхати" - як раділи премії переможці Книги року ВВС-2018

Хтось радів несподіванці, а хтось дуже щиро сподівався на перемогу. Перші емоції переможців.

  • 15 грудня 2018

Правила проведення конкурсу Книга року ВВС

Премія "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, буде вручена автору найкращої книжки художньої прози, есеїстики, а також автору найкращої дитячої книги.

  • 19 вересня 2019
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Допоможемо обрати, що читати - Книга року ВВС

Премія Книга року ВВС Україна визначає найкращих українських письменників. Як все відбувається?

  • 12 листопада 2018

ВВС News Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2018

ВВС News Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

  • 12 жовтня 2018

Андрій Любка: іноді романи треба висиджувати, як квочка

  • 8 листопада 2018

Сергій Товстенко: Карлсон "смачніший" за 5 тортів і 100 пачок морозива

  • 13 грудня 2018

Юлія Чернінька: Гаррі Поттера я не читала

  • 8 грудня 2018

Андрій Бачинський: угода з дияволом є у львівських архівах

  • 7 листопада 2018

Ілларіон Павлюк - письменник, який осучаснив "Вія"

  • 2 грудня 2018

Анастасія Волховська: "Для щастя нам треба баночка чорничного варення"

  • 28 листопада 2018

Наталя Матолінець: моя героїня виходить із рожевої кульки

  • 26 листопада 2018

Володимир Рутківський: "Мрію, коли наша чортівня буде популярною у Європі"

  • 19 листопада 2018

Олег Чаклун: Щоб не боятися, треба сміятися

  • 4 грудня 2018

Галина Вдовиченко: "У нас в Україні діти - сови"

  • 31 жовтня 2018

Олександр Олійник: українська література на Сході існує

  • 6 листопада 2018

Марина Макущенко: "Історія моєї русалки не має класичного хеппі-енду, але я дала їй шанс"

  • 14 листопада 2018

Юлія Ілюха: "Я люблю манну кашу, і мій син - також"

  • 12 листопада 2018

Наталка Малетич: "Дітям треба розказувати і про народження, і про смерть"

  • 21 листопада 2018

Лана Ра: Діти дуже добре знають, що таке самотність

  • 1 грудня 2018

Дарина Гнатко: не ображаюсь на слова про "невисоку літературу"

  • 5 листопада 2018

Леся Демська: У нас таке життя, що кожному варто мати у друзях психіатра

  • 3 грудня 2018

Рецензії журі

Реальність значення не має - читацька рецензія

  • 12 грудня 2018

Для тих, хто випав із гнізда

  • 10 грудня 2018

Любити Чапая без артикля

  • 7 грудня 2018

#Зграяфорева, або Книжка про справжній Львів

  • 6 грудня 2018

Куди поділись жінки із казки про Змія?

  • 3 грудня 2018

Підземні скарби, драні джинси та угода з дияволом

  • 30 листопада 2018

Сімнадцять відтінків страху, або У полоні Кідрука

  • 14 листопада 2018

Не боюся Тані Малярчук

  • 29 листопада 2018

Хома Брут, винахідник чайника

  • 28 листопада 2018

Самотніть all inclusive

  • 27 листопада 2018

Очі сині, зелені та інші

  • 24 листопада 2018

Небесні діти, яких кличуть на землю

  • 23 листопада 2018

Універсальні бджоли Куркова - читацька рецензія

  • 23 листопада 2018

Лицар на коті, який подобається вчителькам

  • 8 листопада 2018

Ведмедик, який зробить вам свято

  • 22 листопада 2018

Сучасне фентезі з добротною українською міфологією - читацька рецензія

  • 6 грудня 2018

Складна дружба Сови і Жайворонка

  • 21 листопада 2018

Казки в казці

  • 22 листопада 2018

Недбала лесбійська любов у романі Винничука

  • 19 листопада 2018

Небилиця про живоду

  • 18 листопада 2018

Домовикам треба попуститися

  • 18 листопада 2018

Бондар, Аполлон і Марсій

  • 16 листопада 2018

Пацюк-вокаліст і голівудська інтрига

  • 13 листопада 2018

Детектив про пристрасті в селі

  • 12 листопада 2018

Жіноча сповідь з-поза ґрат

  • 9 листопада 2018

Почути денний звук

  • 5 листопада 2018

Мемуари молодого сноба

  • 1 листопада 2018

Граната у вулику Куркова

  • 7 листопада 2018

Андрухович та його необачні угоди з мольфарами

  • 22 жовтня 2018

Як вбити в собі Муху-Нехочуху

  • 30 жовтня 2018

Парадокси культури від Вано Крюґера

  • 26 жовтня 2018

Той, хто Чаклун у темряві

  • 15 листопада 2018

"Гессі" - готика на тлі цукрових декорацій

  • 28 жовтня 2018

ВВС News Україна оголосила фіналістів Книги року ВВС-2018

  • 4 грудня 2018

"Сковорода - перший блогер": як оголошували старт "Книги року BBC"

  • 21 вересня 2018

BBC News Україна додає до Книги року ВВС номінацію "Есеїстика"

  • 21 вересня 2018

Читацькі рецензії

Апатія, яку важко зрозуміти - читацька рецензія

  • 25 листопада 2018

Велосипед прекрасного розбишаки Андруховича - читацька рецензія

  • 5 грудня 2018

Усе догори дриґом, або До чого доводить спів пацюка - читацька рецензія

  • 20 листопада 2018

Олег Коцарев: Українську історію можна читати без брому

BBC News Україна поговорила з автором книги "Люди в гніздах", яка цього року вийшла у фінал Книги року BBC-2018.

Сашко Дерманський: "Не вмію і не хочу бути солідним"

Олександр Дерманський - один із найпопулярніших сучасних дитячих письменників України. Чому він боїться бути солідним і як ведеться україномовним дітям у Києві? Говоримо з фіналістом Книги року BBC.

Андрій Бондар: В Україні треба бути стоїком - інакше втопишся в сльозах

В інтерв'ю ВВС News Україна письменник Андрій Бондар розповідає, як пише тексти для чистого задоволення і роз'яснює значення деяких з них.

Макс Кідрук: Треба писати так, щоб по тілу бігли мурашки

Максим Кідрук, письменник, який вже втретє бере участь у конкурсі Книги Року ВВС. Цього разу з романом "Де немає Бога", який він сам вважає найкращим у своєму доробку.

Ірина Агапєєва: моя книжка - про тюрму, але це - антидепресант

Книга Ірина Агапєєвої "Троянди за колючкою" - автобіографічна. Письменниця наважилася написати про жінок у тюрмі і про реалії життя за ґратами.

Андрухович: "Наші політики - це не драма, це постійний фарс"

Довгоочікуваний новий роман Юрія Андруховича "Коханці Юстиції", який побачив світ на початку цього року, увійшов до Довгого списку Книги року BBC-2018.

Анастасія Нікуліна: "Подарувала героїні свій фінгал"

Авторка роману "Зграя" про свій досвід паркуру, який надихнув її на створення книги, підліткову літературу та як її твори допомагають порозумітися батькам і дітям.

Артем Чапай: "Бабусі з кравчучками - це Україна поза фасадами"

Пізнати Україну поза бутафорією - таке завдання собі поставив письменник Артем Чапай у своїй книжці "The Ukraine", яка бере участь у конкурсі Книга року ВВС-2018.

Андрій Курков: жоден політик не скаже, як повернути Крим

Андрій Курков розповідає, чому його нову книгу "Сірі бджоли" таємно провозили до окупованого Росією Криму і чому про півострів забули українські політики.