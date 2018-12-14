Книга року ВВС-2018
Головні новини
"Востаннє мене так трусило кілька місяців тому". Як вручали Книгу року ВВС-2018
У п'ятницю оголосили переможців у трьох номінаціях літературної премії Книга року ВВС-2018. Хто вони і як відбувалося нагородження - ми розповіли деталі.
- 14 грудня 2018
"Хочу кудись поїхати" - як раділи премії переможці Книги року ВВС-2018
Хтось радів несподіванці, а хтось дуже щиро сподівався на перемогу. Перші емоції переможців.
- 15 грудня 2018
Правила проведення конкурсу Книга року ВВС
Премія "Книга року ВВС", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях, буде вручена автору найкращої книжки художньої прози, есеїстики, а також автору найкращої дитячої книги.
- 19 вересня 2019
Допоможемо обрати, що читати - Книга року ВВС
Премія Книга року ВВС Україна визначає найкращих українських письменників. Як все відбувається?
- 12 листопада 2018
ВВС News Україна оголоcила Довгі списки Книги року ВВС-2018
ВВС News Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
- 12 жовтня 2018
Відео
Андрій Любка: іноді романи треба висиджувати, як квочка
- 8 листопада 2018
Юлія Чернінька: Гаррі Поттера я не читала
- 8 грудня 2018
Андрій Бачинський: угода з дияволом є у львівських архівах
- 7 листопада 2018
Ілларіон Павлюк - письменник, який осучаснив "Вія"
- 2 грудня 2018
Анастасія Волховська: "Для щастя нам треба баночка чорничного варення"
- 28 листопада 2018
Наталя Матолінець: моя героїня виходить із рожевої кульки
- 26 листопада 2018
Олег Чаклун: Щоб не боятися, треба сміятися
- 4 грудня 2018
Галина Вдовиченко: "У нас в Україні діти - сови"
- 31 жовтня 2018
Олександр Олійник: українська література на Сході існує
- 6 листопада 2018
Юлія Ілюха: "Я люблю манну кашу, і мій син - також"
- 12 листопада 2018
Лана Ра: Діти дуже добре знають, що таке самотність
- 1 грудня 2018
Дарина Гнатко: не ображаюсь на слова про "невисоку літературу"
- 5 листопада 2018
Рецензії журі
Реальність значення не має - читацька рецензія
- 12 грудня 2018
Для тих, хто випав із гнізда
- 10 грудня 2018
Любити Чапая без артикля
- 7 грудня 2018
#Зграяфорева, або Книжка про справжній Львів
- 6 грудня 2018
Куди поділись жінки із казки про Змія?
- 3 грудня 2018
Підземні скарби, драні джинси та угода з дияволом
- 30 листопада 2018
Сімнадцять відтінків страху, або У полоні Кідрука
- 14 листопада 2018
Не боюся Тані Малярчук
- 29 листопада 2018
Хома Брут, винахідник чайника
- 28 листопада 2018
Самотніть all inclusive
- 27 листопада 2018
Очі сині, зелені та інші
- 24 листопада 2018
Небесні діти, яких кличуть на землю
- 23 листопада 2018
Універсальні бджоли Куркова - читацька рецензія
- 23 листопада 2018
Лицар на коті, який подобається вчителькам
- 8 листопада 2018
Ведмедик, який зробить вам свято
- 22 листопада 2018
Складна дружба Сови і Жайворонка
- 21 листопада 2018
Казки в казці
- 22 листопада 2018
Недбала лесбійська любов у романі Винничука
- 19 листопада 2018
Небилиця про живоду
- 18 листопада 2018
Домовикам треба попуститися
- 18 листопада 2018
Бондар, Аполлон і Марсій
- 16 листопада 2018
Пацюк-вокаліст і голівудська інтрига
- 13 листопада 2018
Детектив про пристрасті в селі
- 12 листопада 2018
Жіноча сповідь з-поза ґрат
- 9 листопада 2018
Почути денний звук
- 5 листопада 2018
Мемуари молодого сноба
- 1 листопада 2018
Граната у вулику Куркова
- 7 листопада 2018
Андрухович та його необачні угоди з мольфарами
- 22 жовтня 2018
Як вбити в собі Муху-Нехочуху
- 30 жовтня 2018
Парадокси культури від Вано Крюґера
- 26 жовтня 2018
Той, хто Чаклун у темряві
- 15 листопада 2018
"Гессі" - готика на тлі цукрових декорацій
- 28 жовтня 2018
BBC News Україна додає до Книги року ВВС номінацію "Есеїстика"
- 21 вересня 2018
Читацькі рецензії
Апатія, яку важко зрозуміти - читацька рецензія
- 25 листопада 2018
Усе догори дриґом, або До чого доводить спів пацюка - читацька рецензія
- 20 листопада 2018
Олег Коцарев: Українську історію можна читати без брому
BBC News Україна поговорила з автором книги "Люди в гніздах", яка цього року вийшла у фінал Книги року BBC-2018.
Сашко Дерманський: "Не вмію і не хочу бути солідним"
Олександр Дерманський - один із найпопулярніших сучасних дитячих письменників України. Чому він боїться бути солідним і як ведеться україномовним дітям у Києві? Говоримо з фіналістом Книги року BBC.
Андрій Бондар: В Україні треба бути стоїком - інакше втопишся в сльозах
В інтерв'ю ВВС News Україна письменник Андрій Бондар розповідає, як пише тексти для чистого задоволення і роз'яснює значення деяких з них.
Макс Кідрук: Треба писати так, щоб по тілу бігли мурашки
Максим Кідрук, письменник, який вже втретє бере участь у конкурсі Книги Року ВВС. Цього разу з романом "Де немає Бога", який він сам вважає найкращим у своєму доробку.
Ірина Агапєєва: моя книжка - про тюрму, але це - антидепресант
Книга Ірина Агапєєвої "Троянди за колючкою" - автобіографічна. Письменниця наважилася написати про жінок у тюрмі і про реалії життя за ґратами.
Андрухович: "Наші політики - це не драма, це постійний фарс"
Довгоочікуваний новий роман Юрія Андруховича "Коханці Юстиції", який побачив світ на початку цього року, увійшов до Довгого списку Книги року BBC-2018.
Анастасія Нікуліна: "Подарувала героїні свій фінгал"
Авторка роману "Зграя" про свій досвід паркуру, який надихнув її на створення книги, підліткову літературу та як її твори допомагають порозумітися батькам і дітям.
Артем Чапай: "Бабусі з кравчучками - це Україна поза фасадами"
Пізнати Україну поза бутафорією - таке завдання собі поставив письменник Артем Чапай у своїй книжці "The Ukraine", яка бере участь у конкурсі Книга року ВВС-2018.