Спецпроекти

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Підсумки та прогнози: з чим ідемо у 2018?

Святкові вогні

Про найважливіше, що трапилося в році, який минає, та про те, чого чекати у наступному, - у спецпроекті ВВС Україна.

  • 22 грудня 2017

Книга року ВВС-2017

Тут ми зібрали всю інформацію про 13-ту книжкову премію, яку щороку проводить ВВС Україна. Рецензії на книжки, інтерв'ю з письменниками та загальна інформація про Книгу року.

  • 1 листопада 2017

Акули і горили ринку: звіринець бізнесової термінології

Хочете знати, чим нарвал відрізняється від єдинорога? Або ведмежий ринок від бичачого? В нашому словнику бізнесової термінології зібрані всі тварини фінансових джунглів.

  • 21 грудня 2017

100 років Українській революції

Як починалася і як закінчилася Українська революція 1917-1920-их років? Головні події і дати - у нашому спецпроекті.

  • 10 квітня 2017

Євробачення-2017

З 9 по 13 травня Україна приймає найбільший пісенний конкурс Європи. Про всі головні події довкола "Євробачення" читайте у нашому спецпроекті.

  • 11 травня 2017

Роковини Голодомору

Голодомор в Україні, що стався у 1932-1933 роках, у світі досі не визнаний геноцидом. Тоді від голоду померли мільйони українців.

  • 26 листопада 2016

Рік після Мінська-2

Чи встановиться і втримається хитке перемир'я на Сході? ВВС Україна пропонує добірку матеріалів, присвячених конфлікту.

  • 22 листопада 2016

Книга року ВВС-2016

ВВС Україна проводить літературну премію Книга року ВВС-2016 та Дитяча Книга року ВВС–2016.

  • 22 листопада 2016

Вибори президента США

ВВС Україна пропонує підбірку матеріалів про особливості виборів президента у США, а також про партійні вибори, які вже розпочалися.

  • 22 листопада 2016

Розстріли на Євромайдані: два роки потому

Добірка матеріалів, присвячених другій річниці розстрілів на Євромайдані та тому шляху, який Україна пройшла від початку протестів.

  • 22 листопада 2016

Наука: погляд углиб

Хочете знати, чим живе українська наука? Що зараз досліджують британські вчені? А їхні колеги з інших країн? Спецпроект про наукові дослідження з усіх-усюд.

  • 22 листопада 2016

У пошуках кохання

Які мобільні додатки для знайомств популярні у світі?

  • 22 листопада 2016

Українці у Британії: 70 років організованого життя

Спецпроект ВВС Україна про історію становлення Союзу українців Великої Британії до 70-річчя створення СУБу.

  • 22 листопада 2016

Книга року ВВС - 2015

ВВС Україна проводить щорічну книжкову премію Книга року ВВС - 2015.

  • 22 листопада 2016

Зміни клімату в шести графіках

Дізнайтеся, як і чому змінюється клімат на Землі. Світові лідери на саміті в Парижі обговорюють, що робити з глобальним потеплінням.

  • 22 листопада 2016