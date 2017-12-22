Спецпроекти
Головні новини
Підсумки та прогнози: з чим ідемо у 2018?
Про найважливіше, що трапилося в році, який минає, та про те, чого чекати у наступному, - у спецпроекті ВВС Україна.
- 22 грудня 2017
Книга року ВВС-2017
Тут ми зібрали всю інформацію про 13-ту книжкову премію, яку щороку проводить ВВС Україна. Рецензії на книжки, інтерв'ю з письменниками та загальна інформація про Книгу року.
- 1 листопада 2017
Акули і горили ринку: звіринець бізнесової термінології
Хочете знати, чим нарвал відрізняється від єдинорога? Або ведмежий ринок від бичачого? В нашому словнику бізнесової термінології зібрані всі тварини фінансових джунглів.
- 21 грудня 2017
100 років Українській революції
Як починалася і як закінчилася Українська революція 1917-1920-их років? Головні події і дати - у нашому спецпроекті.
- 10 квітня 2017
Євробачення-2017
З 9 по 13 травня Україна приймає найбільший пісенний конкурс Європи. Про всі головні події довкола "Євробачення" читайте у нашому спецпроекті.
- 11 травня 2017
Роковини Голодомору
Голодомор в Україні, що стався у 1932-1933 роках, у світі досі не визнаний геноцидом. Тоді від голоду померли мільйони українців.
- 26 листопада 2016
Рік після Мінська-2
Чи встановиться і втримається хитке перемир'я на Сході? ВВС Україна пропонує добірку матеріалів, присвячених конфлікту.
- 22 листопада 2016
Книга року ВВС-2016
ВВС Україна проводить літературну премію Книга року ВВС-2016 та Дитяча Книга року ВВС–2016.
- 22 листопада 2016
Вибори президента США
ВВС Україна пропонує підбірку матеріалів про особливості виборів президента у США, а також про партійні вибори, які вже розпочалися.
- 22 листопада 2016
Розстріли на Євромайдані: два роки потому
Добірка матеріалів, присвячених другій річниці розстрілів на Євромайдані та тому шляху, який Україна пройшла від початку протестів.
- 22 листопада 2016
Наука: погляд углиб
Хочете знати, чим живе українська наука? Що зараз досліджують британські вчені? А їхні колеги з інших країн? Спецпроект про наукові дослідження з усіх-усюд.
- 22 листопада 2016
У пошуках кохання
Які мобільні додатки для знайомств популярні у світі?
- 22 листопада 2016
Українці у Британії: 70 років організованого життя
Спецпроект ВВС Україна про історію становлення Союзу українців Великої Британії до 70-річчя створення СУБу.
- 22 листопада 2016
Книга року ВВС - 2015
ВВС Україна проводить щорічну книжкову премію Книга року ВВС - 2015.
- 22 листопада 2016
Зміни клімату в шести графіках
Дізнайтеся, як і чому змінюється клімат на Землі. Світові лідери на саміті в Парижі обговорюють, що робити з глобальним потеплінням.
- 22 листопада 2016