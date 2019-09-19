Правила проведення конкурсу Книга року ВВС

Щорічна літературна премія ВВС відзначатиме найкращі художні твори та есеї українською мовою у трьох номінаціях - Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС - Есеїстика.

Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Переможців визначає журі. Приз не може бути розділений.

Книжкова премія

а) Українські видавництва пропонують до трьох найменувань повнорозмірних прозових творів у номінації "Книга року ВВС", до трьох найменувань прозових творів у номінації "Дитяча Книга року ВВС" та до трьох будь-яких повнорозмірних видань художніх чи філософських есеїв українською мовою. До участі у всіх трьох номінаціях приймаються також твори, написані мовою інших народів, які проживають на території України, у перекладі на українську. ВВС не прийматиме до участі твори, що містять пропаганду, заклики до екстремізму, етнічної, расової, релігійної та будь-якої іншої ненависті.

Додатково видавництва можуть подавати нові книги авторів, чиї твори попередньо вигравали конкурс "Книга року ВВС".

Видавництва мають надіслати запит на участь електронною поштою на адресу: Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk (з темою листа "Книга року ВВС").

Видавництва можуть подати своїх номінантів з 20 вересня до 7 жовтня 2019 року.

Твори, подані на конкурс, доставляють у кількості 8 примірників кожного видання на адресу: Київ 01010, пров. Бутишів, 13, ВВС News Україна.

Видавництва мають вказати свої контактні дані та номінації, у які подають надіслані ними твори.

б) Довгий список премії Книга року ВВС обирає редакція ВВС News Україна.

в) Члени журі обирають до п'яти найкращих книжок до короткого списку (шорт-ліста).

Для того, щоб увійти до цього списку, книга має отримати беззастережну підтримку принаймні одного із членів журі. Після цього більшістю голосів члени журі обирають переможця.

г) Членів журі обирає ВВС News Україна. Премією опікується головний редактор та продюсери ВВС News Україна, відповідальні за проект "Книга року ВВС".

Читацька премія

а) Нагороду Читач року ВВС отримає автор найкращої рецензії на книжку із довгого списку за рішенням членів журі. Переможці отримають негрошову винагороду.

б) Читачі можуть надіслати свої рецензії з 21 жовтня по 21 листопада 2019 року.

в) Члени журі укладають короткий список з 5 найкращих рецензій, поданих на Читацьку премію.

г) Члени журі визначають остаточного переможця у кожній номінації.

Книжки, які приймаються до розгляду

а) Брати участь у щорічному конкурсі "Книга року ВВС" може будь-яке повнорозмірне видання творів у кожній з трьох номінацій українською мовою або мовою інших народів, які проживають на території України, у перекладі на українську.

Роботи оцінюватимуть за такими критеріями:

- якість письма

- оригінальність, уява та креативність

- уміння автора розповісти історію, захопити читача та утримати його увагу.

б) Авторам книжок, поданих на конкурс, на момент оголошення старту щорічної премії має виповнитися 18 років.

в) Автори мають бути живими на момент старту премії.

г) Книжка мусить бути опублікованою накладом щонайменше 1000 примірників і бути в продажу на момент оголошення довгого списку. Книги-учасниці конкурсу мають бути виданими у період з вересня попереднього до вересня поточного року.

ґ) Книжка не має містити наклепи чи розпалювати ворожнечу.

д) Твори у трьох номінаціях розглядаються окремо.

е) Книга має бути оригінальною роботою автора і не порушувати авторське право чи інші права третіх сторін.

є) Автор не може бути співробітником ВВС, близьким родичем співробітника ВВС та не повинен мати жодного стосунку до процесу обрання переможців премії.

ж) Рішення адміністратора конкурсу щодо того, чи може книга брати участь у конкурсі, є остаточним і обговорюватись не буде.

з) Жодного автора не дискваліфікують з тієї причини, що він чи вона раніше вигравали цю чи будь-яку іншу премію.

и) ВВС залишає за собою право не присуджувати будь-яку нагороду в будь-якій номінації.

Участь видавництв

а) Видавництво, номінуючи той чи інший твір, повинно надати ВВС вісім примірників твору. ВВС News Україна зобов'язується не поширювати рукописи поза межами кола організаторів конкурсу. Книги чи рукописи повертатися не будуть.

б) Книги, що увійдуть до короткого списку премії, матимуть право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" у наступних виданнях. ВВС має схвалити використання логотипу ВВС перед публікацією.

Рецензії, які приймаються до розгляду

а) У конкурсі читацьких рецензій може брати участь рецензія будь-якої книжки з довгого списку, обсягом від 500 до 1000 слів, написана українською мовою будь-яким резидентом України (окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку). Рецензії треба надсилати поштою чи електронною поштою від моменту оголошення довгого списку до окремо оголошеного дедлайну.

б) Подаючи рецензію, її автор висловлює свою згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-яких матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) та промо-матеріалах без будь-якої фінансової компенсації.

в) Рецензія має бути оригінальною роботою автора і не порушувати авторське право чи інші права третіх сторін.

г) Автор рецензії не може бути співробітником ВВС, близьким родичем співробітника ВВС та не повинен мати жодного стосунку до процесу обрання переможців премії.

ґ) Рішення адміністратора конкурсу щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним і не буде обговорюватись.

Загальні правила

а) ВВС News Україна зберігає за собою право скасувати цей конкурс на будь-якому етапі, якщо, на її думку, це є необхідним, або за обставин, які вона не може контролювати.

б) ВВС News Україна зберігає право відмовити книжці в участі з будь-якої причини на власний розсуд.

в) Беручи участь у конкурсі, учасники Книги року ВВС погоджуються дотримуватись цих правил.

д) Ці правила відповідають чинному законодавству Англії та Уельсу.

Примітка про конфіденційність

Особисті дані, які ви надаєте, буде використовувати лише BBC для забезпечення організаційних процесів у рамках премії. ВВС обробляє особисті дані, які ви надаєте, на основі своїх законних інтересів як медіаорганізація для написання новин та створення творчого контенту, включаючи підтримку нових талантів.

Роботи номінантів, яких оберуть до короткого списку, буде оцінювати зовнішнє журі, що складається з експертів, в тому числі українських.

Жодної особистої інформації не буде надано третім сторонам без вашої попередньої згоди. Проте імена переможців та авторів, які увійдуть до короткого списку, а також з якої вони країни або регіону, буде оприлюднено онлайн.

Всі особисті дані будуть зберігатися в безпечному місці і будуть видалені, щойно конкурс завершиться і призи буде роздано, після визначення переможців і видань, які увійдуть до короткого списку, 13 грудня 2019 року.

У разі виникнення будь-яких питань щодо того, як зберігаються і використовуються ваші дані, будь ласка, пишіть на Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk

Детальна інформація про переможців та номінантів, які увійдуть до короткого списку, зберігатиметься для надання в контролюючі органи протягом двох років.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC!