ВВС запускає програму новин на Громадському ТБ

Image caption Ведуча програми новин BBC News Україна - Марія Коренюк

26 лютого BBC News Україна запускає свою першу телевізійну програму.

Випуски новин виходитимуть в прямому ефірі Громадського ТБ з понеділка по п'ятницю, о 22:00 за Києвом.

Також ви зможете переглянути трансляцію на сайті bbc.ua та на YouTube-каналі ВВС News Україна.

У випусках новин, що триватимуть 12 хвилин, наша команда висвітлюватиме найактуальніші події в світі та Україні.

Щоби докладніше і цікавіше представляти репортажі та аналітику ВВС, ведучі в лондонській студії використовуватимуть сенсорний екран.

Запуск телепрограми українською - це частина глобального розширення Всесвітньої служби ВВС у Європі, Африці та Азії.

"Цей запуск є новою віхою у розвитку контенту ВВС українською мовою. Ми раді, що завдяки співпраці з Громадським ТБ ми зможемо запропонувати його глядачам", - розповідає головний редактор ВВС News Україна Ніна Кур'ята.

Катерина Горчинська, виконавча директорка Громадського ТБ, каже: "Для нас є великою честю та гордістю бути партнером ВВС у новому проекті. Ми маємо спільні цінності і дуже тішимося, що наш спільний проект буде допомагати якісно інформувати українців рідною мовою".

ВВС News Україна - частина Всесвітньої служби BBC, тижнева аудиторія якої становить 269 млн.

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