ВВС News Україна шукає трьох продюсерів новин

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Всесвітня Служба ВВС (BBC World Service) оголошує конкурс на три посади продюсера новин у київському бюро ВВС News Україна:

Продюсер новин з контрактом на 4 місяці.

Продюсер новин з контрактом на 10 місяців.

Продюсер новин з контрактом на 1 рік.

Працюючи у команді ВВС News Україна, продюсер новин має створювати новини та статті для інтернет-сайту ВВС Україна; відповідати за оновлення матеріалу; пропонувати ідеї та теми.

Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна в Києві мають подати резюме до 25 квітня 2018 року.

Кандидати повинні мати не менше одного року досвіду роботи в онлайн-журналістиці, вільно володіти українською та англійською мовами. Детальніше дізнатися про вакансії та подати своє резюме можна тут.

Подання на вакансію без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, яких запросять на співбесіду.