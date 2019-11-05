Що BBC робить для того, щоб зміцнити прозорість і довіру до новин в інтернеті

Image caption ВВС з 14 жовтня починає використовувати Kyiv, а не Kiev

BBC - новинна агенція, якій довіряють у Великій Британії та у світі. Наш вебсайт, як і наші теле- та радіослужби, прагне бути точним, неупередженим, незалежним та справедливим у висвітленні новин.

Наші редакційні цінності твердять: "Довіра аудиторії - основа нашої роботи. Ми незалежні, неупереджені та чесні. Ми прагнемо досягти найвищих стандартів точності та об'єктивності, а також уникаємо свідомого або істотного введення в оману нашої аудиторії.

Наше прагнення до неупередженості є основою цих довірчих відносин. У всіх наших матеріалах ми висвітлюємо кожне питання нейтрально, враховуючи різні погляди. Ми також розглядаємо всі факти справедливо та об'єктивно".

Ми знаємо, поняття чесної інтернет-журналістики, що заслуговує на довіру, нерідко хибно тлумачиться, особливо людьми, які не вірять, що журналістика взагалі може бути неупередженою.

Тому BBC News докладає значних зусиль, щоб пояснити, яку інформацію ви читаєте або переглядаєте на нашому вебсайті, від кого і звідки надходить ця інформація, і як створювалась новинна історія. Завдяки цьому ми можемо допомогти вам зрозуміти, чому BBC News можна довіряти.

Одним з індикаторів вірогідності в журналістиці, якого ми дотримуємось, є викладення матеріалу в машиночитному форматі. Це означає, що наші матеріали можна знайти через пошукові системи й платформи соціальних мереж. Це допомагає краще ідентифікувати надійні джерела інформації.

НАЙКРАЩА ПРАКТИКА

BBC дотримується в роботі низки редакційних правил ("Редакційних настанов ВВС"), які застосовуються до всього нашого контенту і встановлюють стандарти роботи для наших журналістів. Щоб краще зрозуміти, як головні принципи BBC працюють в нашій редакції, ми виклали всі відповідні розділи на цій сторінці.

Місія: місія ВВС - діяти в інтересах суспільства, відповідати інтересами всієї нашої аудиторії, збагачувати життя людей програмами і послугами, які інформують, навчають і розважають. Основні принципи роботи ВВС вказані у Королівській хартії Великої Британії.

Структура, механізм фінансування та гранти: ми незалежні від сторонніх інтересів та домовленостей, які можуть підірвати нашу редакційну цілісність. Наша аудиторія має бути впевнена, що на наші рішення не впливають ні зовнішні інтереси, ні політичний чи комерційний тиск, ні будь-які особисті інтереси. Дізнатися більше про те, як фінансується BBC News у Великій Британії та за кордоном можна тут.

Дата заснування: BBC була заснована 18 жовтня 1922 року. Детальніше про історію BBC можна дізнатись тут.

Етичні стандарти: "Редакційні настанови ВВС" описують редакційні цінності та правила, на яких заснована вся робота корпорації.

Політика різноманітності: прихильність BBC News до принципів різноманітності вказані у Королівській хартії Великої Британії.

Рівні можливості для працівників: ВВС прагне сприяти рівним можливостям працевлаштування. Наш щорічний інформаційний звіт надає оновлену інформацію про прогрес у питаннях рівності, різноманітності та інтеграції для наших працівників.

Виправлення помилок: принцип точності у викладенні інформації - один з найважливіших редакційних принципів ВВС. Правила корегування матеріалів висвітлені у "Редакційних настановах ВВС".

Кожен наш матеріал повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації, ґрунтуватися на вірогідних даних, бути ретельно перевіреним, чітко і зрозуміло викладеним. Ми маємо бути чесними і відкритими у тому, чого не знаємо, і уникати необґрунтованих припущень. Заяви, звинувачення, істотні факти та інші матеріали, які не можна підтвердити, не можуть бути використані.

Ми відверті, визнаючи свої помилки, і заохочуємо культуру готовності навчатися з цих помилок.

Якщо опубліковану статтю відредагували, щоб виправити суттєві помилки, в кінці тексту додається примітка, яка інформує читача про внесення змін або виправлення із зазначенням дати цієї зміни. Якщо помилка - незначна і не впливає на зміст (наприклад, неправильне написання імені), виправлення буде зроблене без додаткової примітки.

Зазвичай матеріал, опублікований на сайті, стає частиною всесвітнього вебархіву і не видаляється, якщо тільки історія не була тимчасовою. Виключенням із цього загального правила є наступні випадки: юридичні причини, ризик особистої безпеки або серйозне порушення редакційних стандартів, яке можна усунути, лише видаливши матеріал.

Перевірка фактів: ВВС перевіряє і звіряє інформацію, факти і документи, з якими працює. Це - одна з головних засад роботи корпорації.

Неназвані джерела: політика та принципи BBC щодо використання анонімних джерел детально описані у "Редакційних настановах ВВС".

Зворотний зв'язок: порядок подання скарг BBC описаний у відповідному розділі.

Управління: познайомтеся з керівниками відділу новин ВВС.

ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

У матеріалах BBC News - як оригінальних репортажах, так і в спеціалізованих статтях - вказується ім'я автора.

Загальні новинні сюжети, які здебільшого поєднують інформацію з різних джерел, зокрема з інформаційних агентств, департаменту зі збору новин (BBC Newsgathering), теле- та радіопрограм BBC, або які підготували кілька працівників ВВС протягом дня, авторства зазвичай не містять.

ВИДИ РОБІТ

BBC News розрізняє фактологічний репортаж та особисту думку. Ми використовуємо машинозчитувані маркування в шести категоріях:

Новини - повідомлення, що базується на фактах, які журналіст бачив на власні чи особисто перевірив, або на фактах, які були надані та перевірені вірогідними джерелами.

- повідомлення, що базується на фактах, які журналіст бачив на власні чи особисто перевірив, або на фактах, які були надані та перевірені вірогідними джерелами. Аналіз - матеріал, який здебільшого базується на спеціальних знаннях автора, журналіста BBC або стороннього експерта, щоб допомогти вам розібратися і зрозуміти складні поточні події і тенденції.

- матеріал, який здебільшого базується на спеціальних знаннях автора, журналіста BBC або стороннього експерта, щоб допомогти вам розібратися і зрозуміти складні поточні події і тенденції. Запитайте в аудиторії - контент, створений головним чином для отримання прямого відгуку аудиторії.

- контент, створений головним чином для отримання прямого відгуку аудиторії. Роз ' яснення - контент, що надає чітке фактологічне пояснення причин або контексту новин

- контент, що надає чітке фактологічне пояснення причин або контексту новин Особиста думка - ВBC News керується принципом неупередженості й не пропонує своїй аудиторії жодних думок, але ми іноді публікуємо особистий погляд зовнішніх експертів, поширюючи певні ідеї і роблячи висновки на основі авторської інтерпретації фактів і даних.

- ВBC News керується принципом неупередженості й не пропонує своїй аудиторії жодних думок, але ми іноді публікуємо особистий погляд зовнішніх експертів, поширюючи певні ідеї і роблячи висновки на основі авторської інтерпретації фактів і даних. Огляд- контент, що базується на критичній оцінці події, витвору мистецтва, тощо, який містить думку "з перших рук".

ЦИТАТИ І ПОСИЛАННЯ

Кожен наш матеріал повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації, ґрунтуватися на вірогідних даних, бути ретельно перевіреним, чітко і зрозуміло викладеним. Ми прагнемо бути чесними й відкритими у тому, чого не знаємо, і уникати необґрунтованих припущень.

Якщо BBC News спирається на одне джерело інформації у своїх матеріалах, ми намагаємося по можливості вказувати це джерело. Ми зазвичай посилаємося на офіційні звіти, статистичні дані та інші джерела інформації, щоб ви могли самостійно оцінити ключову інформацію, яка висвітлюється в повідомленні..

За необхідності ми також пропонуємо посилання на відповідні сторонні вебсайти, які надають додаткову інформацію, вихідні матеріали або поінформовані коментарі.

МЕТОДОЛОГІЯ

Під час детальної та глибинної роботи над матеріалом, зокрема під час складних розслідувань або у проєктах з дата-журналістики, ми допомагаємо вам зрозуміти, як ми працюємо, демонструючи вихідні дані, та розкриваючи будь-які застереження, припущення або інші методологічні засади, на які ми спираємося у своїй роботі, - наприклад, плани дослідження, розмір вибірки, репрезентативність, межі допустимої похибки, спосіб зібрання даних, географічна відповідність та часові терміни.