Книга року BBC - 2021. Примітка про конфіденційність

8 хвилин(и) тому

Дякуємо, що взяли участь у конкурсі Книга року BBC.

Ваша довіра дуже важлива для нас. BBC прагне захистити конфіденційність та безпеку ваших персональних даних та персональних даних особи, яку ви представляєте.

Прочитайте, будь ласка, цей текст, щоби ви, а також особа, яку ви представляєте, розуміли, з якою метою ми використовуємо цю інформацію.

Примітка про конфіденційність пояснює, як BBC збирає та використовує ваші персональні дані, а також персональні дані поданих вами авторів згідно з законом про захист даних.

Чому ми збираємо персональні дані?

Будь-яке українське видавництво може подати до трьох найменувань повнорозмірних прозових творів у номінації "Книга року ВВС", до трьох найменувань прозових творів у номінації "Дитяча Книга року ВВС" і до трьох будь-яких повнорозмірних видань художніх чи філософських есеїв українською мовою (до розгляду не беруться наукові та науково-популярні праці).

Крім того, видавці можуть подавати нові книги авторів, чиї твори раніше були лауреатами премії Книга року BBC.

До участі у всіх трьох номінаціях приймаються переклади з мов народів, які проживають на території України. ВВС не буде розглядати твори, які містять пропаганду, заклики до екстремізму, міжнаціональної, расової, релігійної чи будь-якої іншої ненависті. Подані на конкурс книги оцінюватиме журі з п'яти членів.

Видавці повинні надіслати запит на участь електронною поштою на адресу: Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk з темою листа "Книга року ВВС". Сім друкованих копій кожного твори необхідно надіслати BBC News Україна.

ВВС збиратиме ваші персональні дані з метою організації конкурсу Книга року ВВС.

Яку інформацію ми збираємо?

Подати твір до участі в конкурсі може співробітник українського видавництва. BBC збирає та обробляє персональні дані, які ви нам надали про себе та про номінованого вами автора. Ми будемо збирати такі персональні дані.

Персональні дані:

Ваше ім'я

Ваша електронна адреса

Контактна інформація для зв'язку (наприклад, ім'я та номер телефону)

Ми також фіксуємо назву вашого видавництва і назву поданої вами книги.

Хто такий контролер даних?

BBC є контролером ваших персональних даних та персональних даних особи, від імені якої ви подали заявку. Це означає, що BBC вирішує, для чого використовуються ваші персональні дані та їх обробляють з метою організації конкурсу.

Законні підстави для обробки даних

BBC обробляє персональні дані, які ви надаєте, на підставі її законних інтересів як медіаорганізації - для створення новин і творчого контенту, зокрема для підтримки нових талантів.

Чи передаємо ми ваші персональні дані третій стороні?

BBC співпрацює із затвердженою третьою стороною. Третя сторона - це обробник даних BBC, який використовуватиме ваші персональні дані від імені BBC з метою організації конкурсу.

Жодні персональні дані не передаються зовнішнім членам журі, вони отримають лише копію поданих книг.

Ваші дані зберігатимуться у Великій Британії та у межах Європейської економічної зони.

BBC може передавати персональні дані третім сторонам, якщо це вимагається або дозволено законодавством.

Скільки часу ми зберігаємо дані

BBC зберігатиме ваші персональні дані та персональні дані осіб, яких ви представляєте, і видалить їх після закінчення конкурсу й нагородження переможців та номінантів короткого списку 10 грудня 2021 року.

BBC зберігатиме особисті дані переможців протягом двох років згідно з вимогами законодавства.

Ваші права та додаткова інформація

Ваші права гарантує закон про захист персональних даних. Ви можете попросити копію ваших персональних даних, які зберігає BBC.

Ви маєте право вимагати видалення персональних даних, які ми збираємо про вас, проте існують деякі обмеження та винятки, які надають ВВС право відхилити ваш запит.

За певних обставин ви маєте право обмежити обробку ваших персональних даних або заперечити її.

Ви маєте право вимагати, щоби ми передали ваші персональні дані вам або іншій організації за певних обставин.

Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатись більше інформації про свої права, ви можете зв'язатися з нашим працівником з питань захисту даних. Для цього зайдіть на сторінку BBC Політика конфіденційності та файли cookie за посиланням http://www.bbc.co.uk/privacy.