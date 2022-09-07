Книга року BBC - 2022. Примітка про конфіденційність

54 хвилин(и) тому

Ваша довіра дуже важлива для нас. BBC прагне захистити конфіденційність та безпеку ваших персональних даних та персональних даних особи, яку ви представляєте.

Прочитайте, будь ласка, цей текст, щоби ви, а також особа, яку ви представляєте, розуміли, з якою метою ми використовуємо цю інформацію.

Примітка про конфіденційність пояснює, як BBC збирає та використовує ваші персональні дані, а також персональні дані поданих вами авторів, згідно з законом про захист даних.

Чому ми збираємо персональні дані?

ВВС оброблятиме та збиратиме ваші персональні дані для організації конкурсу Книга року ВВС.

Яку інформацію ми збираємо?

Подати твір до участі в конкурсі може співробітник українського видавництва. BBC збирає та обробляє персональні дані, які ви нам надали про себе та про номінованого вами автора.

Персональні дані:

Ваше ім'я

Ваша електронна адреса

Номер телефону

Ми також фіксуємо назву вашого видавництва, автора та назву поданої вами книги.

Якщо нагорода переможцям виплачуватиметься на банківський рахунок, ми оброблятимемо їхні банківські реквізити.

Церемонія нагородження

Церемонія нагородження може бути проведена віртуально. Через невизначеність ситуації в Україні детальну інформацію про час та місце її проведення ми опублікуємо пізніше.

Нагородження переможців відбуватиметься у прямому ефірі. Ми транслюватимемо її і у наших соціальних мережах, і у телевізійному випуску. Програма буле доступна онлайн та/або за запитом.

Фото та відео з вами, а також подані вами матеріали на конкурс можуть бути використані у рекламних публікаціях у соціальних мережах BBC.

Хто такий контролер даних?

BBC є контролером ваших персональних даних та персональних даних особи, від імені якої ви подали заявку. Це означає, що BBC вирішує, для чого використовуються ваші персональні дані та яким чином їх обробляють.

Ваші персональні дані збиратимуть і оброблятимуть виключно для цілей, викладених у цій примітці про конфіденційність. Як контролер даних BBC несе відповідальність за дотримання та демонстрацію дотримання законодавства про захист даних.

Правові підстави для обробки даних

Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є публічна роль BBC. Роль BBC полягає у тому, щоб діяти в інтересах суспільства та надавати аудиторії контент, який інформує, навчає та розважає, а також пропонувати найкреативніший, найякісніший та відмінний продукт і послуги.

Щоб сприяти цьому, у Королівській хартії BBC зазначено, що BBC має надавати високоякісну продукцію у багатьох різних жанрах, вироблену різними службами на низці платформ, які встановлюють стандарти у Сполученому Королівстві та за кордоном.

Поширення ваших особистих даних

BBC співпрацює з нашими затвердженими сторонніми постачальниками, які допомагають нам надавати деякі наші послуги. Ці партнери використовують ваші особисті дані лише від імені BBC, а не незалежно від BBC.

Ми можемо надавати особисті дані третім особам, якщо це вимагається або дозволяється законом.

Збереження ваших персональних даних

Якщо ви не виграєте конкурс, ваші персональні дані та персональні дані особи, яку ви представляєте, буде видалено після завершення конкурсу.

Якщо ваша заявка потрапить у довгий або короткий список, BBC зберігатиме ваші особисті дані та персональні дані особи, яку ви представляєте, протягом одного (1) місяця після завершення конкурсу, після чого їх буде видалено.

Ми зберігатимемо персональні дані переможців протягом двох (2) років після завершення конкурсу, згідно з чинними вимогами.

Якщо фото та відео з вами або подані вами матеріали на конкурс буде використано для трансляції та/або опубліковано, ваші особисті дані та персональні дані особи, яку ви представляєте, будуть зберігатися та архівуватися на постійній основі BBC.

Ваші особисті дані зберігатимуться у Великій Британії та у межах Європейської економічної зони.

Ваші права та додаткова інформація

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Ваші права гарантує закон про захист персональних даних. Ви можете попросити копію ваших персональних даних, які зберігає BBC.

Якщо ваші особисті дані містять помилку, ви маєте право вимагати, щоби її виправили.

Ви маєте право вимагати видалення персональних даних, які ми збираємо про вас, проте існують деякі обмеження та винятки, які надають ВВС право відхилити ваш запит.

За певних обставин ви маєте право обмежити обробку ваших персональних даних або заперечити її.

Ви маєте право вимагати, щоби ми передали ваші персональні дані вам або іншій організації за певних обставин.

Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатись більше інформації про свої права, ви можете зв'язатися з нашим працівником з питань захисту даних. Для цього зайдіть на сторінку BBC Політика конфіденційності та файли cookie за посиланням http://www.bbc.co.uk/privacy.

Якщо у вас є занепокоєння щодо того, як BBC обробляла ваші персональні дані, ви можете повідомити про це у британську наглядову установу - Офіс комісара з питань інформації (ICO) https://ico.org.uk/.

Оновлення у правилах обробки персональних даних

Якщо у тому, як ми використовуємо ваші особисті дані, відбудуться значні зміни, ми переглянемо примітку про конфіденційність.