Премія "Читач року" BBC. Примітка про конфіденційність

41 хвилин(и) тому

Ваша довіра дуже важлива для нас. BBC прагне захистити конфіденційність та безпеку ваших персональних даних.

Прочитайте, будь ласка, цей текст, щоби ви розуміли, з якою метою ми використовуємо цю інформацію.

Примітка про конфіденційність пояснює, як BBC збирає та використовує ваші персональні дані, згідно з законом про захист даних.

Які особисті дані збиратиме BBC і як ми їх використовуватимемо?

BBC збиратиме та оброблятиме персональні дані для організації конкурсу "Читач року".

Персональні дані:

BBC збиратиме та оброблятиме наступні особисті дані про вас:

Повне ім'я

Адреса електронної пошти

Ми також зберемо та обробимо ваші рецензії на книги.

Якщо ви станете переможцем, ми зв'яжемося з вами та попросимо ваш номер телефону для обговорення участі в церемонії нагородження.

Церемонія нагородження

Церемонія нагородження може бути проведена віртуально. Через невизначеність ситуації в Україні детальну інформацію про час та місце її проведення ми опублікуємо пізніше.

Нагородження переможців відбуватиметься у прямому ефірі. Ми транслюватимемо церемонію і у наших соціальних мережах, і у телевізійному випуску. Програма буле доступна онлайн та/або за запитом.

Фото та відео з вами, а також подані вами матеріали на конкурс можуть бути використані у рекламних публікаціях у соціальних мережах BBC.

Хто такий контролер даних?

BBC є контролером ваших персональних даних. Це означає, що BBC вирішує, для чого використовуються ваші персональні дані та як їх оброблятимуть.

Ваші персональні дані збиратимуть і оброблятимуть виключно для цілей, викладених у цій примітці про конфіденційність. Як контролер даних BBC несе відповідальність за дотримання та демонстрацію дотримання законодавства про захист даних.

Правові підстави для обробки даних

Правовою підставою для обробки ваших персональних даних є публічна роль BBC. Роль BBC полягає у тому, щоб діяти в інтересах суспільства та надавати аудиторії контент, який інформує, навчає та розважає, а також пропонувати найкреативніший, найякісніший та відмінний продукт і послуги.

Щоб сприяти цьому, у Королівській хартії BBC зазначено, що BBC має надавати високоякісну продукцію у багатьох різних жанрах, вироблену різними службами на низці платформ, які встановлюють стандарти у Сполученому Королівстві та за кордоном.

Поширення вашої особистої інформації

BBC співпрацює з нашими затвердженими сторонніми постачальниками, які допомагають нам надавати деякі наші послуги. Ці партнери використовують ваші особисті дані лише від імені BBC, а не незалежно від BBC.

Ми можемо надавати особисті дані третім особам, якщо це вимагається або дозволяється законом.

Збереження ваших персональних даних

Якщо ви не виграєте конкурс, ваші персональні дані буде видалено після завершення конкурсу.

Якщо ваша заявка потрапить у список фіналістів, BBC зберігатиме ваші особисті дані протягом одного (1) місяця після завершення конкурсу, після чого їх буде видалено.

Ми зберігатимемо персональні дані переможців протягом двох (2) років після завершення конкурсу, згідно з чинними вимогами.

Якщо фото та відео з вами або подані вами матеріали на конкурс буде використано для трансляції та/або опубліковано, ваші особисті дані будуть зберігатися та архівуватися на постійній основі BBC.

Ваші особисті дані зберігатимуться у Великій Британії та у межах Європейської економічної зони.

Ваші права та додаткова інформація

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Ваші права гарантує закон про захист персональних даних. Ви можете попросити копію ваших персональних даних, які зберігає BBC.

Якщо ваші особисті дані містять помилку, ви маєте право вимагати, щоби її виправили.

Ви маєте право вимагати видалення персональних даних, які ми збираємо про вас, проте існують деякі обмеження та винятки, які надають ВВС право відхилити ваш запит.

За певних обставин ви маєте право обмежити обробку ваших персональних даних або заперечити її.

Ви маєте право вимагати, щоби ми передали ваші персональні дані вам або іншій організації за певних обставин.

Якщо у вас є запитання або ви хочете дізнатись більше інформації про свої права, ви можете зв'язатися з нашим працівником з питань захисту даних. Для цього зайдіть на сторінку BBC Політика конфіденційності та файли cookie за посиланням http://www.bbc.co.uk/privacy.

Якщо у вас є занепокоєння щодо того, як BBC обробляла ваші персональні дані, ви можете повідомити про це у британську наглядову установу - Офіс комісара з питань інформації (ICO) https://ico.org.uk/.

Оновлення у правилах обробки персональних даних

Якщо у тому, як ми використовуємо ваші особисті дані, відбудуться значні зміни, ми переглянемо примітку про конфіденційність.