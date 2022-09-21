BBC News Україна шукає дизайнера

57 хвилин(и) тому

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BBC News Україна відкриває вакансію дизайнера.

Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво інфографіки для нашого сайту, соціальних мереж і новинних випусків BBC News Україна.

Наявність дозволу на роботу у Великій Британії та проживання там є обов'язковими умовами для подачі на цю вакансію.

Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері виробництва інфографіки та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).

Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу до 24 березня 2023 року.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 4 жовтня.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.