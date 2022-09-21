BBC News Україна шукає дизайнера

BBC News Україна відкриває вакансію старшого відеожурналіста

Автор фото, Unsplash

BBC News Україна відкриває вакансію дизайнера.

Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво інфографіки для нашого сайту, соціальних мереж і новинних випусків BBC News Україна.

Наявність дозволу на роботу у Великій Британії та проживання там є обов'язковими умовами для подачі на цю вакансію.

Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері виробництва інфографіки та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).

Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу до 24 березня 2023 року.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 4 жовтня.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.

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