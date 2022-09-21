BBC News Україна шукає журналіста з подкастів
BBC News Україна відкриває вакансію старшого журналіста для виробництва подкастів.
Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за планування, виготовлення та публікацію подкастів для BBC News Україна.
Наявність дозволу на роботу у Великій Британії та проживання там є обов'язковими умовами для подачі на цю вакансію.
Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері виробництва подкастів та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).
Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу до 24 березня 2023 року.
Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 4 жовтня.
Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.
Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.
Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.
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