BBC News Україна шукає журналіста для ведення TikTok
BBC News Україна відкриває вакансію старшого журналіста для ведення TikTok акаунту.
Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво контенту для акаунту BBC News Україна у TikTok.
Наявність дозволу на роботу у Великій Британії та проживання там є обов'язковими умовами для подачі на цю вакансію.
Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері виробництва відео та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).
Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу до 24 березня 2023 року.
Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 4 жовтня.
Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.
Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.
Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.
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