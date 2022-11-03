BBC News Україна відкриває вакансію відеожурналіста для роботи у Варшаві
Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за планування, зйомку, монтаж і публікацію відео для платформ BBC News Україна.
Вакансія відкрита для кандидатів, що проживають у Варшаві, та передбачає постійний контракт.
Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеовиробництва, зокрема у зйомці як телесюжетів, так і діджитал-історій, а також має професійні навички монтажу у Final Cut Pro X або аналогічному відеоредакторі.
Вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі) також є обовʼязковою умовою.
Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 13 листопада 2022 року.
Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.
Обовʼязково додайте посилання на приклади ваших робіт за останні шість місяців.
Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.
Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.
Як BBC зміцнює прозорість і довіру до новин в інтернеті
Визначити достовірну інформацію в інтернеті не так просто - саме тому ми докладаємо значних зусиль, щоби пояснити, яку інформацію ви читаєте або переглядаєте на нашому сайті.