BBC News Україна відкриває вакансію відеожурналіста для роботи у Варшаві

29 хвилин(и) тому

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Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за планування, зйомку, монтаж і публікацію відео для платформ BBC News Україна.

Вакансія відкрита для кандидатів, що проживають у Варшаві, та передбачає постійний контракт.

Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеовиробництва, зокрема у зйомці як телесюжетів, так і діджитал-історій, а також має професійні навички монтажу у Final Cut Pro X або аналогічному відеоредакторі.

Вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі) також є обовʼязковою умовою.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 13 листопада 2022 року.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Обовʼязково додайте посилання на приклади ваших робіт за останні шість місяців.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.