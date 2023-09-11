ВВС Україна запускає щорічну літературну премію Книга року BBC 2023

27 хвилин(и) тому

BBC Україна оголошує про початок конкурсу Книга року BBC 2023. Одна з найвпливовіших літературних премій в Україні відбувається вже 19 років поспіль.

Книга року ВВС проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Премію вручатимуть у трьох номінаціях: Книга року BBC, Дитяча книга року BBC та Книга року ВВС-Есеїстика.

Заявки на конкурс можна подавати з 11 вересня по 11 жовтня 2023 року.

Детальніше про умови участі та правила конкурсу можна прочитати тут.

Конкурс вже вдруге відбувається під час повномасштабної війни, деякі фіналісти премії минулого року дізнались про свою перемогу з окопів.

Головна редакторка BBC Україна та голова журі премії Марта Шокало зазначила: "Ми знову обиратимемо найкращий український літературний твір року серед війни, руйнувань, страждань і жертв, які домінують у житті і розмовах українців".

"Ми запрошуємо наших читачів, де б вони не були, разом із нами відкривати нові українські твори та авторів та стежити за тим, хто ж отримає Книгу року ВВС 2023".

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Журналіст BBC Україна Альбій Шудря і головна редакторка Марта Шокало з переможцем Книги року 2021 Артемом Чехом

Радниця ЄБРР з питань культури і член журі конкурсу Світлана Пиркало звернула увагу, що потреба українців у читанні під час війни не тільки не зменшилась, а й зросла.

"Мільйони українців по всій Європі та в світі зараз вишукують нові українські книги, особливо для своїх дітей, які тепер навчаються в іншомовних школах за кордоном. Роль Книги Року ВВС нині як ніколи важлива, адже вона популяризує найкращі новинки сучасної української літератури для дорослих і дітей, в Україні та за кордоном, і в цьому її надалі підтримує Культурна Програма ЄБРР".

Оцінювати твори, подані на конкурс, будуть п'ять членів журі: професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, радниця ЄБРР з питань культур Світлана Пиркало і головна редакторка BBC Україна Марта Шокало.

Автор фото, Ян Доброносов Підпис до фото, Журі Книги року 2021 - Віра Агєєва, Вадим Карп'як і Віталій Чепинога

У конкурсу цього року з'явився новий член журі. Віталій Чернецький заступив на місце тележурналіста Вадима Карп'яка, який увійшов до комітету Шевченківської премії.

Літературознавець, критик і перекладач Віталій Чернецький сказав, що для нього "велика честь і відповідальність приєднатися до журі". Він відзначив, що літературний конкурс BBC є "незалежною премією, не обтяженою суперечливою спадщиною радянської доби".

Автор-переможець у кожній номінації отримає грошову винагороду в еквіваленті 1000 фунтів стерлінгів в українській гривні. Видавці книжок, які увійдуть до короткого списку, матимуть право використовувати логотип "Книга року ВВС" у наступних виданнях.

Підпис до фото, Торішній фіналіст конкурсу Павло Казарін дізнався про свою перемогу з фронту

Видавці можуть подати до трьох книг у кожній категорії та додатково нові книги попередніх переможців. Подані книги мають бути українською мовою (оригінали чи переклади), видані протягом останніх 12 місяців.

Довгі та короткі списки в кожній номінації, переможців у номінаціях та в конкурсі "Читач року" (це звання отримує автор найкращої рецензії на книгу-учасницю) обирає журі.

Переможців оголосять у грудні 2023 року.