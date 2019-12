Що таке My Web My Way?

Чи потрібна Вам допомога, щоб простіше користуватися інтернетом?

Бі-Бі-Сі сайт My Web, My Way пояснює англійською мовою, як можна змінити браузер, комп'ютер, клавіатуру, параметри і таке інше, щоб зробити мережу більш доступною для вас.

http://www.bbc.co.uk/accessibility

Чому Бі-Бі-Сі підтримує доступність

My Web, My Way (англійською мовою) спрямований на те, щоб озброїти нашу аудиторію інструментами та розумінням, які дозволять їм максимально використовувати World-Wide Web (а не тільки Бі-бі-Сі-Online), незалежно від їхніх здібностей або інвалідності.