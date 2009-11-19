Про правила

При використанні вебсайту Бі-Бі-Сі Мій Світ ви погоджуєтеся на Правила користування, які подаються нижче. Повна версія Правил користування подається англійською мовою тут:

Користування сайтом Бі-Бі-Сі Мій Світ

Ви погоджуєтеся використовувати Бі-Бі-Сі Мій Світ лише у законний спосіб, який не порушує права Бі-Бі-Сі чи іншої сторони. Не дозволяється переслідувати когось через дописи на сайті, вживати образливу лексику та руйнувати діалог на відповідних форумах.

Права інтелектуальної власності

Усі права, включно з копірайтом, дизайном та іншими правами на інтелектуальну власність залишаються за Бі-Бі-Сі. Користувачам не дозволяється відтворювати і поширювати вміст вебсайту Бі-Бі-Сі з комерційною метою. Використання матеріалів Бі-Бі-Сі дозволяється лише для приватного вжитку. Використання матеріалів Бі-Бі-Сі з іншою метою передбачає обов’язковий письмовий дозвіл керівництва корпорації.

Ваші матеріали на Бі-Бі-Сі

Коли Ви передаєте свої матеріали для використання на вебсайті Бі-Бі-Сі (текст, фото, відео, чи аудіо), то Бі-Бі-Сі отримує право використовувати їх безкоштовно на всіх електронних засобах інформації Бі-Бі-Сі у цілому світі. У деяких випадках Бі-Бі-Сі зберігає за собою право надавати ваші матеріали третім сторонам. За Вами зберігаються копірайт, і Ви можете використовувати свої матеріали як завгодно.

Якщо Ви маєте намір надіслати свої матеріали Бі-Бі-Сі, переконайтеся, що це Ваші оригінальні матеріали (фото, відео, музика і т.д.), і в разі потреби отримайте дозвіл на використання чужих матеріалів (фото, відео, музика і т.д.) Якщо у Ваших матеріалах є складові, які належать комусь іншому, отримайте дозвіл на їх використання для передачі Бі-Бі-Сі. Якщо у Ваших матеріалах ідеться про дітей у віці до 16 років, яких можна впізнати за цими матеріалами, то слід отримати дозвіл від їхніх батьків чи опікунів.

Бі-Бі-Сі прагне завжди вказувати авторство при використанні матеріалів наших користувачів. Технічно, однак, це не завжди можливо. Наприклад, якщо фото показують у телепрограмі, то авторство фотографії не декларується.

Бі-Бі-Сі переважно не видозмінює надані матеріали, хоча фотографії можуть бути відповідно сформатовані для вебсайту Бі-Бі-Сі. Редакція прагнутиме не вносити суттєвих змін без Вашої згоди. Якщо для Вашої участі потрібна реєстрація, то інформація про вас зберігатиметься згідно з правилами Бі-Бі-Сі.

Якщо Ви не згодні на згадані правила, будь-ласка не користуйтеся сайтом Бі-Бі-Сі Мій Світ чи іншими сайтами Бі-Бі-Сі.

Правила для дискусійних груп

При використанні вебсайту Української Служби Бі-Бі-Сі Ви погоджуєтеся на правила Бі-Бі-Сі, вказані тут

1. Про Ваші дописи

Дописи мають бути доречними та етичними

Не слід вдаватися до деструктивної діяльності на вебсайті: дописи мають бути ввічливими з метою діалогу і не спричиняти образу

Не слід вміщувати дописи, які порушують закони про образу честі і гідності, погрожують чи ображають через релігійну, етнічну, расову чи статеву приналежність учасників дискусії

Будьте терпимими: учасники форумів мають різні точки зору, походження і вік

Не надсилайте спам чи дописи, які не стосуються теми обговорення. Не копіюйте дописи з одного форуму на інший. Не вписуйте інформацію, не дотичну до запитань

Не надсилайте рекламних повідомлень На викривайте розвиток сюжетів, якщо це може зіпсувати сприйняття інших користувачів. Часом це заохочується для спеціальних програм Дописи іншою мовою, ніж зазначена у форумі тієї чи іншої редакції, можуть бути відкинуті Не слід видавати на форумах себе за когось іншого

Не слід вживати образливі псевдоніми

Адреси інших вебсайтів можна надсилати, якщо це дозволяють правила форуму

Навмисне зловживання функцією "Скарга" може призвести до блокування Вашої реєстрації 2. Реєстрація на сайті Бі-Бі-Сі

При реєстрації слід подавати дійсну електронну пошту, яку Ви перевіряєте регулярно, щоб можна було в разі потреби з Вами зв'язатися. Реєстрація чужої адреси призведе до її скасування.

Якщо Ви вживаєте кілька імен для перешкоджання вільної дискусії на форумі, то Вашу реєстрацію може бути скасовано цілком.

Бі-Бі-Сі має право скасувати реєстрацію користувачів, які вдаються до імперсоніфікації інших з метою перешкоджанню дискусій або втручаються у роботу форумів в інший спосіб

3. Безпека

Ми радимо не вказувати докладну інформацію про себе чи інших на відкритих форумах Бі-Бі-Сі

4. Правові вимоги

Не слід надсилати чи друкувати жодної інформації, яка містить образи або суперечить законам Суворо забороняється надсилати на сайт Бі-Бі-Сі інформацію, яка порушує закони чи закликає до порушення законів

Слід надсилати лише власні матеріали і не порушувати чужий копірайт. Не слід вдаватися до плагіату чи порушувати права Бі-Бі-Сі і партнерів Бі-Бі-Сі

5. Якщо Вам менше 16 років:

Завжди слід отримувати дозвіл батьків чи опікунів для участі в дискусіях Бі-Бі-Сі Ніколи не повідомляйте приватної інформації про себе: свою адресу, школу, телефон і т.д.

6. Порушення правил

У разі порушення правил редакція може зв'язатися з Вами і пояснити своє рішення не брати до уваги Ваші дописи

У відповідь на надсилання матеріалів з порушенням правил Ваша реєстрація може бути скасована

У випадках порушення правил Бі-Бі-Сі має право зв'язуватися з третіми сторонами, щоб таку діяльність зупинити. Наприклад, Бі-Бі-Сі може звернутися до Вашого працедавці, школи чи інтернет-компанії

Відмова і обмеження відповідальності

Більшість матеріалів у дискусійних групах створені користувачами. Погляди, висловлені користувачами, не збігаються з поглядами Бі-Бі-Сі і не належать до відповідальності Бі-Бі-Сі. Бі-Бі-Сі не несе відповідальності за зміст вебсайтів третіх сторін, навіть якщо на вебсайті подаються на них посилання.

Правила Бі-Бі-Сі не обмежують відповідальність за травмування чи смерть, якщо буде доведено халатність організації. Бі-Бі-Сі не несе відповідальності за втрату інформації, доходу і прибутку, бізнесу та можливостей, репутації, непрямих збитків при використанні матеріалів Бі-Бі-Сі.

Бі-Бі-Сі не бере на себе відповідальності за розлади з доступом до вебсайту Української Служби Бі-Бі-Сі, його безперебійного функціонування чи зараження вірусами. Вам слід подбати про необхідні антивірусні програми, якщо Ви завантажуєте ті чи інші матеріали

Якщо частина згаданих правил не відповідає законам якоїсь країни, то решта правила залишається в силі

Затримка з захистом своїх прав не позбавляє Бі-Бі-Сі цих прав цілком

Використання сайту Української Служби Бі-Бі-Сі підпадає під юрисдикцію англійських законів та англійських судів

Для повного ознайомлення з правилами Бі-Бі-Сі читайте англійську версію http://www.bbc.co.uk/terms (українська версія не є повним викладом)

Пишіть електронною поштою, якщо у Вас є запитання щодо правил Бі-Бі-Сі, на адресу bbc.ukrainian@bbc.co.uk