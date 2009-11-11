Бі-Бі-Сі – зрозуміти світ
Бі-Бі-Сі – Британська телерадіомовна корпорація, яка веде свою історію від 1924 року і має понад 150 мільйонів слухачів по всьому світі. Українська Служба Бі-Бі-Сі є частиною Всесвітньої Служби Бі-Бі-Сі і почала мовлення 1992 року.
В основу своєї праці ми покладаємо засади якості, поваги до слухача та взаємодії з ним. Бі-Бі-Сі сповідує принципи точності, неупередженості, безсторонності, недоторканості приватного життя та пристойності. Ми допомагаємо нашим слухачам зрозуміти світ навколо нас. Від них ми отримуємо натхнення та нові ідеї. Завдяки розмаїттю доступних Бі-Бі-Сі ресурсів ми пропонуємо нашим слухачам найкращу якість програм.
Разом із рештою Бі-Бі-Сі, ми, Українська Служба, цінуємо принципи, які лежать у підвалинах нашої організації.
Основи, на яких побудована Бі-Бі-Сі:
- ми незалежні, безсторонні та чесні
- ми - в самому серці того, про що повідомляємо
- ми пишаємося тим, як ми подаємо свої матеріали, і тим, що ми доступні для слухача;
- творчість - це спосіб існування нашої організації
- ми цінуємо одне одного і вітаємо те, що ми різні, - адже таким чином від кожного можна взяти найкраще
- ми - єдина Бі-Бі-Сі; коли ми працюємо разом, ми досягаємо висот
Про нас
Як кореспонденти Української Служби Бі-Бі-Сі, ми поділяємо основні засади роботи корпорації, серед яких - точність, безсторонність та неупередженість у висвітленні події. Всі вони мають своє індивідуальне бачення світу, яке, в свою чергу, допомагає збагатити наші програми. Ми прагнемо до професіоналізму, відкриті до нових ідей та мінливих обставин швидкоплинного світу.
Команда Української Служби Бі-Бі-Сі у Лондоні
Мачек Бернатт-Рещинський – голова Української Служби Бі-Бі-Сі
Олександр Гриб – продюсер
Андрій Кравець - продюсер Ірина Мойсеєнко – продюсер
Владімір Колтук - адміністратор
Фідель Павленко - продюсер
Андрій Буштинський – асистент продюсера
Світлана Пиркало - продюсер
Олег Рац – продюсер
Ірена Таранюк - продюсер
Вєра Харт – асистент продюсера
Ростислав Хотин - редактор Української Служби Бі-Бі-Сі,
Богдан Цюпин - старший продюсер
Ірина Шевальова - продюсер
Українська Служба Бі-Бі-Сі також має мережу україномовних кореспондентів у всіх областях України та за кордоном.
Українська Служба Бі-Бі-Сі
була започаткована за рішенням британського уряду одразу після того, як Україна стала незалежною.
Серед засновників українського мовлення Бі-Бі-Сі - доктор Елізабет Робсон і Олексій Сологубенко, перша і другий голови Української Служби.
Перша програма Бі-Бі-Сі українською мовою вийшла в ефір 1 червня 1992 року, і тоді в ній взяв участь перший президент України Леонід Кравчук і Джон Мейджор. Відтоді із студій Буш-Хауса в Лондоні радіопередачі висилаються щодня.
Наші слухачі
Завдяки своїй неупередженості та точності, Українська Служба Бі-Бі-Сі з кожним роком привертає до себе все більше слухачів. Бі-Бі-Сі щотижня слухають понад 5 мільйонів людей по всій Україні.
Для одних Бі-Бі-Сі - це можливість перевірити правдивість того, що вони чули по місцевому радіо та телебаченню, для інших - отримати свіжий аналітичний погляд на проблему, якого не почуєш в інших ЗМІ. Для наших слухачів за кордоном - це вікно з інформацією про Україну.
Наші слухачі – це допитливі люди з вищою освітою та широкими поглядами на життя. Часто це люди, котрі здатні щодня приймати рішення. Згідно зі статистикою, приблизно 1 з 5 з тих, хто формує громадську думку в Україні, щотижня слухає наші передачі.
Поле діяльності наших слухачів досить різноманітне. Це - керівники різних ланок, депутати та політики, бізнесмени та студенти, науковці та пенсіонери. У своїх передачах ми намагаємося задовольнити їхню жагу до нової інформації. Разом ми щодня пізнаємо світ.