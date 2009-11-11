Бі-Бі-Сі – зрозуміти світ

Бі-Бі-Сі – Британська телерадіомовна корпорація, яка веде свою історію від 1924 року і має понад 150 мільйонів слухачів по всьому світі. Українська Служба Бі-Бі-Сі є частиною Всесвітньої Служби Бі-Бі-Сі і почала мовлення 1992 року.

Image caption Ірена Таранюк

В основу своєї праці ми покладаємо засади якості, поваги до слухача та взаємодії з ним. Бі-Бі-Сі сповідує принципи точності, неупередженості, безсторонності, недоторканості приватного життя та пристойності. Ми допомагаємо нашим слухачам зрозуміти світ навколо нас. Від них ми отримуємо натхнення та нові ідеї. Завдяки розмаїттю доступних Бі-Бі-Сі ресурсів ми пропонуємо нашим слухачам найкращу якість програм.

Ми любимо Бі-Бі-Сі за те, що їх не можна слухати мимохідь. Це колюче радіо, воно не дає спати. Але корисні речі не бувають солодкими. Тому ми вибираємо корисне і слухаємо Бі-Бі-Сі. Віталій та Дмитро Капранови, видавці

Разом із рештою Бі-Бі-Сі, ми, Українська Служба, цінуємо принципи, які лежать у підвалинах нашої організації.

Основи, на яких побудована Бі-Бі-Сі:

ми незалежні, безсторонні та чесні

ми - в самому серці того, про що повідомляємо

ми пишаємося тим, як ми подаємо свої матеріали, і тим, що ми доступні для слухача;

творчість - це спосіб існування нашої організації

ми цінуємо одне одного і вітаємо те, що ми різні, - адже таким чином від кожного можна взяти найкраще

ми - єдина Бі-Бі-Сі; коли ми працюємо разом, ми досягаємо висот

Image caption Фідель Павленко - продюсер Української Служби Бі-Бі-Сі

Про нас

Як кореспонденти Української Служби Бі-Бі-Сі, ми поділяємо основні засади роботи корпорації, серед яких - точність, безсторонність та неупередженість у висвітленні події. Всі вони мають своє індивідуальне бачення світу, яке, в свою чергу, допомагає збагатити наші програми. Ми прагнемо до професіоналізму, відкриті до нових ідей та мінливих обставин швидкоплинного світу.

Команда Української Служби Бі-Бі-Сі у Лондоні

Мачек Бернатт-Рещинський – голова Української Служби Бі-Бі-Сі

Олександр Гриб – продюсер

Андрій Кравець - продюсер Ірина Мойсеєнко – продюсер

Я завжди відчувала насолоду і певне творче натхнення, коли я слухала в ефірі програми Бі-Бі-Сі. Мені здається, що така лаконічна подача матеріалів про всі події, які відбуваються, є досить приваблива, оскільки дає багато інформації у стислий проміжок часу і дає поштовх для роздумів. Раїса Богатирьова, лідер фракції „Регіони України” у Верховній Раді

Владімір Колтук - адміністратор

Фідель Павленко - продюсер

Андрій Буштинський – асистент продюсера

Світлана Пиркало - продюсер

Олег Рац – продюсер

Ірена Таранюк - продюсер

Вєра Харт – асистент продюсера

Ростислав Хотин - редактор Української Служби Бі-Бі-Сі,

Богдан Цюпин - старший продюсер

Ірина Шевальова - продюсер

Українська Служба Бі-Бі-Сі також має мережу україномовних кореспондентів у всіх областях України та за кордоном.

Image caption Редакційна нарада у Лондоні

Українська Служба Бі-Бі-Сі

була започаткована за рішенням британського уряду одразу після того, як Україна стала незалежною.

Серед засновників українського мовлення Бі-Бі-Сі - доктор Елізабет Робсон і Олексій Сологубенко, перша і другий голови Української Служби.

Перша програма Бі-Бі-Сі українською мовою вийшла в ефір 1 червня 1992 року, і тоді в ній взяв участь перший президент України Леонід Кравчук і Джон Мейджор. Відтоді із студій Буш-Хауса в Лондоні радіопередачі висилаються щодня.

Наші слухачі

Завдяки своїй неупередженості та точності, Українська Служба Бі-Бі-Сі з кожним роком привертає до себе все більше слухачів. Бі-Бі-Сі щотижня слухають понад 5 мільйонів людей по всій Україні.

Для одних Бі-Бі-Сі - це можливість перевірити правдивість того, що вони чули по місцевому радіо та телебаченню, для інших - отримати свіжий аналітичний погляд на проблему, якого не почуєш в інших ЗМІ. Для наших слухачів за кордоном - це вікно з інформацією про Україну.

Наші слухачі – це допитливі люди з вищою освітою та широкими поглядами на життя. Часто це люди, котрі здатні щодня приймати рішення. Згідно зі статистикою, приблизно 1 з 5 з тих, хто формує громадську думку в Україні, щотижня слухає наші передачі.

Поле діяльності наших слухачів досить різноманітне. Це - керівники різних ланок, депутати та політики, бізнесмени та студенти, науковці та пенсіонери. У своїх передачах ми намагаємося задовольнити їхню жагу до нової інформації. Разом ми щодня пізнаємо світ.