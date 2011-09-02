Ваша скарга була подана успішно, дякуємо за заповнення цієї форми.

Ми маємо намір відповісти на неї упродовж 14 днів, але це залежить від предмету вашої скарги та кількості інших скарг, які ми маємо опрацювати та відповісти на них.

Будь ласка, прочитайте розділ "Що відбувається з вашою скаргою", де описані всі наші дії і те, як ми розглядаємо питання, порушені в скаргах та інші відгуки, які ми отримуємо.