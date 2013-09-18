Урок англійської: дивовижний порятунок

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.
Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.
Текст:
Clinging on for dear life.
Ninety-two-year-old Colombian Roberto Blanco was taking a nap by a flooded river when he was washed into the torrent.
He grabbed a cable hanging under a bridge and held tight as passers by and police carried out a precarious rescue operation.
Back on dry land, Roberto took time to speak to reporters, looking none the worse for his ordeal.
Корисна лексика:
- for dear life - щосили, відчайдушно
- taking a nap - дрімав
- passers by - перехожі
- precarious - ризикований, сумнівний
- none the worse - неушкоджений
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