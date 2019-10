Урок англійської: дивовижний порятунок

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.

Текст:

Clinging on for dear life.

Ninety-two-year-old Colombian Roberto Blanco was taking a nap by a flooded river when he was washed into the torrent.

He grabbed a cable hanging under a bridge and held tight as passers by and police carried out a precarious rescue operation.

Back on dry land, Roberto took time to speak to reporters, looking none the worse for his ordeal.

Корисна лексика:

for dear life - щосили, відчайдушно

- щосили, відчайдушно taking a nap - дрімав

- дрімав passers by - перехожі

- перехожі precarious - ризикований, сумнівний

- ризикований, сумнівний none the worse - неушкоджений

