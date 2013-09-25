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Урок англійської: місто-фортеця Лахор

  • 25 вересня 2013

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.

Текст:

The historic Walled City in Lahore, Pakistan, is a maze of narrow streets, busy bazaars and unplanned tenements.

But now the area is receiving a makeover.

Underground, sewage pipes and electricity cables are being laid; while at street level, wooden doors and terracotta tiles are making a comeback.

The authorities hope all this will make the area more attractive to tourists.

Корисна лексика:

  • maze - лабіринт
  • tenements - багатоквартирний будинок
  • a makeover - створення нового образу
  • sewage pipes - каналізація
  • terracotta - терракота

Інші уроки англійської мови на сторінці BBC Learning English.

Архів навчальних програм англійської мови на сайті ВВС Україна.

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