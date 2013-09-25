Урок англійської: місто-фортеця Лахор

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.
Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.
Текст:
The historic Walled City in Lahore, Pakistan, is a maze of narrow streets, busy bazaars and unplanned tenements.
But now the area is receiving a makeover.
Underground, sewage pipes and electricity cables are being laid; while at street level, wooden doors and terracotta tiles are making a comeback.
The authorities hope all this will make the area more attractive to tourists.
Корисна лексика:
- maze - лабіринт
- tenements - багатоквартирний будинок
- a makeover - створення нового образу
- sewage pipes - каналізація
- terracotta - терракота
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