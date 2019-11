Урок англійської: місто-фортеця Лахор

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.

Текст:

The historic Walled City in Lahore, Pakistan, is a maze of narrow streets, busy bazaars and unplanned tenements.

But now the area is receiving a makeover.

Underground, sewage pipes and electricity cables are being laid; while at street level, wooden doors and terracotta tiles are making a comeback.

The authorities hope all this will make the area more attractive to tourists.

Корисна лексика:

maze - лабіринт

- лабіринт tenements - багатоквартирний будинок

- багатоквартирний будинок a makeover - створення нового образу

- створення нового образу sewage pipes - каналізація

- каналізація terracotta - терракота

Інші уроки англійської мови на сторінці BBC Learning English.

Архів навчальних програм англійської мови на сайті ВВС Україна.

Чи достатньо гарно ви знаєте ввічливі форми англійської при звертаннях і проханнях? Перевірте свої знання в мовному тесті.