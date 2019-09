Урок англійської мови: UK nuclear station

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.

Текст:

The site of Britain's first new nuclear power plant in a generation.

Hinkley Point C will be developed by the French firm EDF and backed by Chinese investors.

Ministers say the deal will help Britain produce cheaper energy and become less reliant on fossil fuels.

But critics say it will be more expensive for consumers, while others worry about safety and the environment.

Корисна лексика:

plant - завод, комбінат, тут - АЕС

- завод, комбінат, тут - АЕС backed - підтриманий фінансово

- підтриманий фінансово deal - угода

- угода fossil fuels - викопне паливо

- викопне паливо consumers - споживачі

Інші уроки англійської мови на сторінці BBC Learning English.

Архів навчальних програм англійської мови на сайті ВВС Україна.

"Англійська із зірками": мовні поради відомої литовської актриси Інгеборги Дапкунайте.