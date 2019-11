Урок англійської мови: гарбуз як мистецтво

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.

Текст:

Dragons, wolves, princesses…

All these intricate designs are in fact carved from pumpkins.

Making creepy lanterns is a favourite Halloween pastime for many families.

But for Noel Dickover in Virginia in the US, it's more than that.

It's a chance to create beautiful, ephemeral art.

And share his fondness for Star Wars characters.

Корисна лексика:

intricate - складний, вигадливий

- складний, вигадливий creepy - страшний, моторошний

- страшний, моторошний pastime - розвага, улюблене заняття

- розвага, улюблене заняття ephemeral - ефемерний, минущий

- ефемерний, минущий fondness - любов, зацікавлення

