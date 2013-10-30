Урок англійської мови: гарбуз як мистецтво

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.
Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фина Абердіна.
Текст:
Dragons, wolves, princesses…
All these intricate designs are in fact carved from pumpkins.
Making creepy lanterns is a favourite Halloween pastime for many families.
But for Noel Dickover in Virginia in the US, it's more than that.
It's a chance to create beautiful, ephemeral art.
And share his fondness for Star Wars characters.
Корисна лексика:
- intricate - складний, вигадливий
- creepy - страшний, моторошний
- pastime - розвага, улюблене заняття
- ephemeral - ефемерний, минущий
- fondness - любов, зацікавлення
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