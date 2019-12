Урок англійської мови: Bao Bao the panda

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Роба Картера.

Текст:

Fans of all things soft and cuddly queue up to hear the name of the latest addition to this US zoo's giant panda family.

In keeping with Chinese tradition, the naming ceremony happened as Bao Bao, which means 'precious baby', turned 100 days old. Bao Bao herself was too busy snuggling up to mum in their den to see this special message from a famous panda-lover.

Корисна лексика:

cuddly - такий, якого хочеться обняти

in keeping with - відповідно до

naming ceremony - церемонія називання

snuggling up to - пестячись

den - лігво

