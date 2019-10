Урок англійської мови: Ship sandwich

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Роба Картера.

Текст:

Need a bigger boat? Why not just lengthen it?

This cruise ship, the Norwegian Crown, is first tugged into a shipping yard in Hamburg, Germany.

It's then cut in half, and a new 30-metre section is inserted in between.

After this, all it needs is a paint job and a new name, and the vessel is ready for the high seas once again.

Корисна лексика:

cruise ship - круїзний лайнер

- круїзний лайнер tugged - відтягнутий (буксирами)

- відтягнутий (буксирами) a paint job - покриття шаром фарби, щоб освіжити вигляд чогось старого

- покриття шаром фарби, щоб освіжити вигляд чогось старого vessel - судно

- судно the high seas - відкрите море

