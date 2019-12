Урок англійської мови: Spiderman Santa

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Роба Картера.

Текст:

Not something you see every day: Santa abseiling down a 100-metre-tall building in Berlin.

He claims he was retrieving a sack of presents which had fallen from his sleigh.

The mishap meant children got an early treat as Father Christmas climbed through a cafe window to hand out presents and sing an impromptu festive song.

All in a day's work for Santa, who still had time to entertain crowds on the street, before heading off to prepare for Christmas Day.

Корисна лексика:

abseiling - дюльфер, спуск на мотузці

- дюльфер, спуск на мотузці sleigh - сани

- сани mishap - халепа

- халепа impromptu - імпровізований

- імпровізований all in a day's work - сталий вислів, який означає, що щось прикре або складне є для автора (тут, для Санта-Клауса) звичною справою

