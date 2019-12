Урок англійської: Нow many in the zoo?

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Ніла Едгеллера.

Текст:

One, two, three… It’s census time at London Zoo.

Zookeepers are kicking off the New Year with the mammoth task of counting every single animal. The zoo houses more than 750 different species.

For penguins, food is an incentive to show up for the count.

Monkeys are known to be clever animals. Here the question is: who's counting who?

Корисна лексика:

census - перепис

- перепис kicking off - починають

- починають mammoth task - велетенське завдання

- велетенське завдання houses - забезпечує житлом

- забезпечує житлом incentive - заохочення

Інші уроки англійської мови на сторінці ВBC Learning English.

Архів навчальних програм англійської мови на сайті ВВС Україна.