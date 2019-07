Урок англійської мови: 3D painting

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фіна Абердіна.

Текст:

Looking good in the picture…

This museum in the Philippines encourages visitors to become part of the exhibits.

The artwork is designed so that, when photographed from a specific angle, optical illusions are created.

The museum is the brainchild of a group of Korean artists and features over 100 3D paintings.

Корисна лексика:

encourages - заохочує

- заохочує exhibits - експонати

- експонати artwork - витвір мистецтва

- витвір мистецтва optical illusions - оптичний обман

- оптичний обман brainchild - задум

