Урок англійської мови: 3D painting

Корисна англійська лексика на основі новин тижня з прикладами вживання слів від лінгвістів відділу BBC Learning English.
Послухайте вимову слів на цьому відео у виконанні Фіна Абердіна.
Текст:
Looking good in the picture…
This museum in the Philippines encourages visitors to become part of the exhibits.
The artwork is designed so that, when photographed from a specific angle, optical illusions are created.
The museum is the brainchild of a group of Korean artists and features over 100 3D paintings.
Корисна лексика:
- encourages - заохочує
- exhibits - експонати
- artwork - витвір мистецтва
- optical illusions - оптичний обман
- brainchild - задум
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