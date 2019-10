Урок англійської: A good year for smelly fruit

Корисна англійська лексика на основі новин від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на відео у виконанні Ніла Еджгеллера.

Текст:

It may look delicious but this fruit's pungent smell makes it an acquired taste.

Durians, the so-called "king of fruits", are something of a national obsession in Singapore.

And 2015 is shaping up to be a very good year for durian lovers, with a bumper crop in neighbouring Malaysia.

That means prices are coming down and sales are going up – much to the delight of buyers and sellers alike.

Корисна лексика:

pungent - сильний, різкий (про запах чи смак)

- сильний, різкий (про запах чи смак) an acquired taste - не на кожен смак (про щось, до чого треба звикнути)

- не на кожен смак (про щось, до чого треба звикнути) is shaping up - обіцяє бути

- обіцяє бути bumper crop - багатий урожай

- багатий урожай delight - втіха, радість

