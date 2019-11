Урок англійської мови: Record breaking royal

Корисна англійська лексика на основі новин від лінгвістів відділу BBC Learning English.

Послухайте вимову слів на відео у виконанні Ніла Еджгеллера.

Текст:

A historic day that one of the UK's biggest royal fans has been looking forward to.

Queen Elizabeth II has now overtaken Queen Victoria as the UK's longest-serving monarch. Victoria was on the throne for 63 years, seven months and two days.

Margaret Tyler, the self-styled "queen of royal memorabilia", has turned her house into a shrine to Britain's royals.

Each room is dedicated to a member of the family. But Queen Elizabeth has two rooms all to herself.

Корисна лексика:

overtaken - перегнала, обійшла

перегнала, обійшла longest-serving - найдовше на посту

- найдовше на посту self-styled - самозвана

- самозвана memorabilia - пам'ятні речі

- пам'ятні речі shrine - (тут) місце вшанування особи чи інституції

Пройдіть тест на знання сталих виразів зі словом "серце".

Архів навчальних програм англійської мови на сайті ВВС Україна.

Інші уроки англійської мови на сторінці ВBC Learning English.