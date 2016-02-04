Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.
Сьогодні вивчаємо вислів:
As dead as a doornail
Хто мертвий?!
На Томаса Свонна чекає великий шок... на щастя, то лише вислів із п'єси!
Зробити
Подивіться відео! Воно трохи менше 4-х хвилини. А поки дивитеся, дайте відповідь на таке питання: як саме Томас допоміг Вільяму Шекспіру в написанні нової п'єси?
Відповідь
Вільям побачив, як Томас вганяє в двері цвях, і це надихає його на вислів as dead as a doornail (без ознак життя), який він використав у п'єсі "Генріх VI, частина II".
Інші сталі вислови зі словами dead, hammer, nail
- to hit the nail on the head - бути на 100% правим
- to hammer something home - домогтися повного розуміння чогось
- to nail it - успішно завершити справу
- dead easy - дуже просто
- dead to the world - глибоко спати
- drop-dead gorgeous - неймовірно привабливий
- wouldn’t be seen dead... - ні за що на світі не зробив би це...
- a dead ringer for... - немов точна копія когось
- Over my dead body! - Ніколи цього не дозволю!
Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.