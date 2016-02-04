Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.

Сьогодні вивчаємо вислів:

As dead as a doornail

Хто мертвий?!

На Томаса Свонна чекає великий шок... на щастя, то лише вислів із п'єси!

Зробити

Подивіться відео! Воно трохи менше 4-х хвилини. А поки дивитеся, дайте відповідь на таке питання: як саме Томас допоміг Вільяму Шекспіру в написанні нової п'єси?

Відповідь

Вільям побачив, як Томас вганяє в двері цвях, і це надихає його на вислів as dead as a doornail (без ознак життя), який він використав у п'єсі "Генріх VI, частина II".

Інші сталі вислови зі словами dead, hammer, nail

to hit the nail on the head - бути на 100% правим

бути на 100% правим to hammer something home - домогтися повного розуміння чогось

домогтися повного розуміння чогось to nail it - успішно завершити справу

успішно завершити справу dead easy - дуже просто

дуже просто dead to the world - глибоко спати

глибоко спати drop-dead gorgeous - неймовірно привабливий

неймовірно привабливий wouldn’t be seen dead... - ні за що на світі не зробив би це...

- ні за що на світі не зробив би це... a dead ringer for... - немов точна копія когось

немов точна копія когось Over my dead body! - Ніколи цього не дозволю!

Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.