Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.
Сьогодні вивчаємо вислів:
All that glisters is not gold
Чи справжнє золото?
Дочка Вільяма Шекспіра була шокована, коли в неї раптом позеленів палець. А батько скористався нагодою, щоб навчити її однієї важливої життєвої істини.
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Подивіться відео! Воно трохи менше 4-х хвилин. А поки дивитеся відео, виберіть фразу, яка найкраще підсумовує, що відбулося (відповідь - нижче, але не підглядайте)
A) Дочка Шекспіра зробила вдалу покупку;
B) Зовнішній вигляд буває оманливим;
C) Шекспір купив своїй дочці подарунок.
Відповідь
Найкращим підсумуванням цієї історії є B) Зовнішній вигляд буває оманливим. Дочка Шекспіра і Принц Марокканський обоє затямлюють, що коли щось виглядає цінним, то це не завжди відповідає реальному стану справ.
Варіант A) Дочка Шекспіра зробила вдалу покупку - неправильний, бо каблучка не була зі щирого золота, тому не можна назвати таку покупку вдалою!
Варіант C) Шекспір купив своїй дочці подарунок - також неправильний. Вільям ще не погодився купити їй подарунок! Може, він його купить, а може й не купити...
Інші англійські вислови подібного змісту:
- don’t judge a book by its cover - не варто судити про цінність чогось на основі вигляду, дослівно - не судіть про книжку за обкладинкою
- looks can be deceiving - зовнішність часто не відповідає змістові, буває оманлива
- beauty is only skin deep - значення цього вислову: вдача людини важливіша за зовніність
- every cloud has a silver lining - кожна сумна чи складна ситуація має позитив, дослівно - кожна хмара має срібне обрамлення
- as good as gold - дуже добрий, "як золото"
- worth its weight in gold - дуже корисний, на вагу золота
Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.