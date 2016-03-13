Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.

Сьогодні вивчаємо вислів:

All that glisters is not gold

Чи справжнє золото?

Дочка Вільяма Шекспіра була шокована, коли в неї раптом позеленів палець. А батько скористався нагодою, щоб навчити її однієї важливої життєвої істини.

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Подивіться відео! Воно трохи менше 4-х хвилин. А поки дивитеся відео, виберіть фразу, яка найкраще підсумовує, що відбулося (відповідь - нижче, але не підглядайте)

A) Дочка Шекспіра зробила вдалу покупку;

B) Зовнішній вигляд буває оманливим;

C) Шекспір купив своїй дочці подарунок.

Відповідь

Найкращим підсумуванням цієї історії є B) Зовнішній вигляд буває оманливим. Дочка Шекспіра і Принц Марокканський обоє затямлюють, що коли щось виглядає цінним, то це не завжди відповідає реальному стану справ.

Варіант A) Дочка Шекспіра зробила вдалу покупку - неправильний, бо каблучка не була зі щирого золота, тому не можна назвати таку покупку вдалою!

Варіант C) Шекспір купив своїй дочці подарунок - також неправильний. Вільям ще не погодився купити їй подарунок! Може, він його купить, а може й не купити...

Інші англійські вислови подібного змісту:

don’t judge a book by its cover - не варто судити про цінність чогось на основі вигляду, дослівно - не судіть про книжку за обкладинкою

не варто судити про цінність чогось на основі вигляду, - не судіть про книжку за обкладинкою looks can be deceiving - зовнішність часто не відповідає змістові, буває оманлива

зовнішність часто не відповідає змістові, буває оманлива beauty is only skin deep - значення цього вислову: вдача людини важливіша за зовніність

значення цього вислову: вдача людини важливіша за зовніність every cloud has a silver lining - кожна сумна чи складна ситуація має позитив, дослівно - кожна хмара має срібне обрамлення

кожна сумна чи складна ситуація має позитив, кожна хмара має срібне обрамлення as good as gold - дуже добрий, "як золото"

дуже добрий, "як золото" worth its weight in gold - дуже корисний, на вагу золота

Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.