Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.

Сьогодні вивчаємо вислів:

Strange bedfellows

Невже кіт спить у курятнику?

Зробити

Коти зазвичай не ночують з курми, чи не так?! Вільяма Шекспіра чекав великий сюрприз, але він був не єдиний у цьому мультику. Мабуть, буря позначилася на тому, що відбувається з уявою людей! Подивіться відео і порахуйте, скільки дивовижних чи несподіваних парувань зможете помітити...

Відповідь

У цій програмі багато незвичних партнерств: кіт, який ночує з курми, Калібан і Транкуло, які діляться плащем, Майлі Сайрус і Майкл Бубле, які виконують дует! А скільки несподіваних партнерств нарахували ви?

Інші англійські вислови на цю ж тему:

like chalk and cheese - цим висловом описуємо людей, які дуже різні, протилежності

цим висловом описуємо людей, які дуже різні, протилежності an odd couple - дивна пара, мова про людей, які пов'язані між собою, однак зовсім одне одному не пасують

- дивна пара, мова про людей, які пов'язані між собою, однак зовсім одне одному не пасують a match made in heaven - ідеальне поєднання людей чи речей

- ідеальне поєднання людей чи речей made for each other - створені одне для одного, досконала пара

- створені одне для одного, досконала пара two of a kind - двоє людей, які мають дуже подібні вдачі

Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.