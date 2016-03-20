Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.
Сьогодні вивчаємо вислів:
Strange bedfellows
Невже кіт спить у курятнику?
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Коти зазвичай не ночують з курми, чи не так?! Вільяма Шекспіра чекав великий сюрприз, але він був не єдиний у цьому мультику. Мабуть, буря позначилася на тому, що відбувається з уявою людей! Подивіться відео і порахуйте, скільки дивовижних чи несподіваних парувань зможете помітити...
Відповідь
У цій програмі багато незвичних партнерств: кіт, який ночує з курми, Калібан і Транкуло, які діляться плащем, Майлі Сайрус і Майкл Бубле, які виконують дует! А скільки несподіваних партнерств нарахували ви?
Інші англійські вислови на цю ж тему:
- like chalk and cheese - цим висловом описуємо людей, які дуже різні, протилежності
- an odd couple - дивна пара, мова про людей, які пов'язані між собою, однак зовсім одне одному не пасують
- a match made in heaven - ідеальне поєднання людей чи речей
- made for each other - створені одне для одного, досконала пара
- two of a kind - двоє людей, які мають дуже подібні вдачі
Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.