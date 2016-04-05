Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.

Сьогодні вивчаємо вислів:

Though this be madness, yet there is method in't!

Найбільша п'єса Шекспіра - "Гамлет". У її сюжеті поєдналися помста, трагедія, смерть - і божевілля. Виконання головної ролі, Гамлета, - велика честь для будь-якого актора. Але це роль дуже складна.

Зробити

Актори Томас Свонн і Роберт Гарлі обговорюють шекспірівський персонаж Гамлета. Чи справді він божевільний? Подивіться відео.

Відповідь

Шинкарка Бесс пояснила, що насправді Гамлет не божевільний, а лише вдає!

Як неформально сказати, що хтось збожеволів:

You're out of your mind!

You're absolutely bonkers!

You're off your rocker!

You're nuts!

You're losing it!

You're losing the plot!

You're losing your marbles!

Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.