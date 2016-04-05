Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У новому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.
Сьогодні вивчаємо вислів:
Though this be madness, yet there is method in't!
Найбільша п'єса Шекспіра - "Гамлет". У її сюжеті поєдналися помста, трагедія, смерть - і божевілля. Виконання головної ролі, Гамлета, - велика честь для будь-якого актора. Але це роль дуже складна.
Зробити
Актори Томас Свонн і Роберт Гарлі обговорюють шекспірівський персонаж Гамлета. Чи справді він божевільний? Подивіться відео.
Відповідь
Шинкарка Бесс пояснила, що насправді Гамлет не божевільний, а лише вдає!
Як неформально сказати, що хтось збожеволів:
- You're out of your mind!
- You're absolutely bonkers!
- You're off your rocker!
- You're nuts!
- You're losing it!
- You're losing the plot!
- You're losing your marbles!
Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.