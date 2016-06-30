Shakespeare Speaks: вивчаємо мову Шекспіра

У цьому циклі уроків англійської лінгвісти ВВС знайомлять зі сталими висловами, які вперше використав у своїх п'єсах Вільям Шекспір. Цей цикл підготовлений у співпраці з викладачами Відкритого університету.

Сьогодні вивчаємо вислів:

A tower of strength

Ненависний публіці персонаж

Річард III є одним із найбільших лиходіїв у творчості Шескпіра. Це справжній антигерой, який повбивав багатьох людей включно зі своїми родичами! Глядачі Шекспіра щиро ненавиділи персонаж короля Річарда, тому не дивно, що актор Томас Свонн має застереження щодо цієї ролі.

Зробити

У цьому відео король Річард готується до битви. Поки будете дивитися відео, пошукайте відповідь на таке запитання: який у нього настрій перед боєм і чому так?

Відповідь

Король Річард налаштований на перемогу, бо має більше військо, а головне, вважає, що його ім'я і титул роблять його могутнім і непереможним.

Інші корисні слова і вислови:

to stick with someone through thick and thin - підтримувати когось у радості і в горі

підтримувати когось у радості і в горі to have someone’s back - бути готовим прийти комусь на допомогу чи стати на чийсь захист

- бути готовим прийти комусь на допомогу чи стати на чийсь захист to stand by someone - підтримувати когось

- підтримувати когось my rock - дослівно, моя скеля; цим висловом описуємо когось надійного в своєму житті

- дослівно, моя скеля; цим висловом описуємо когось надійного в своєму житті to count on someone - покладатися на когось

- покладатися на когось to be there for someone - бути готовим виручити когось

бути готовим виручити когось a pillar - стовп, опора

Більше інформації, а також вікторини і тести на розуміння діалогу - на сторінці нового курсу #ShakespeareSpeaks відділу ВВС Learning English.