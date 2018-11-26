загострення конфлікту

Україна-Росія: Азовський конфлікт. Що відбувається

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Стисло

  1. Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових.
  2. Після інциденту троє українських моряків перебувають у лікарні.
  3. Росія звинуватила Україну в провокації та наполягає, що українські кораблі "вчинили спробу незаконних дій"
  4. У понеділок Верховна Рада на позачерговому засіданні може проголосувати за введення воєнного стану

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Комітет з питань нацбезпеки та оборони схвалив пропозицію про введення воєнного стану в Україні на 60 діб. Тепер чекаємо, що скаже парламент.

  2. Post update

    Активісти організації "Національний корпус" під Верховною Радою вимагають оголосити воєнний стан в Україні.

    Рада
    Copyright: УНІАН

  3. МЗС Росії заявило про "ретельно продуману та сплановану провокацію"

    В МЗС Росії заявили, що вимагає терміново скликати засідання Радбезу ООН для обговорення ситуації в її територіальних водах.

    "Росія неодноразово попереджала київський режим та його західних партнерів про небезпеки штучного роздування істерії навколо Азовського моря та Керченської протоки", - йдеться в заяві.

    На думку МЗС Росії, це є "ретельно продумана та спланована за місцем та формою провокація".

  5. Post update

    Українські порти на Азовському морі працюють у штатному режимі, заявили в Адміністрації морських портів України. Прохід суден через Керченський канал відновили.

    Порти
    Copyright: Сайт АМПУ

  6. Post update

    Петро Порошенко підписав указ про рішення РНБО щодо введення воєнного стану в Україні. Тепер цей указ має затвердити Верховна Рада.

    Указ
    Copyright: Сайт президента України

  7. Україна здатна відбити напад з моря - командувач ВМС

    Українські військові здатні відбити напад з моря, запевнив командувач ВМС Ігор Воронченко на брифінгу в понеділок.

    "Стосовно сил, безперечно є. Як я казав, у нас немає такого потенціалу корабельного складу, тому що, як ви знаєте, основний корабельний склад залишився в анексованому Криму, але є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка спроможна відбити напад з морського напрямку", - сказав командувач ВМС

    За його словами, є всі необхідні засоби для захисту українського узбережжя.

  9. Post update

    "Ми по факту не маємо дипломатичних відносин", - відповів Павло Клімкін на запитання про те, чи буде Україна розривати дипломатичні відносини з РФ.

    "Ми не можемо залишити українців без жодної правової допомоги, маємо говорити з нашими партнерами і ми говоримо про це", - заявив міністр.

  11. Post update

    Можливе запровадження воєнного стану не вплине на соціальні виплати в державі, запевняє український міністр соціальної політики Павло Розенко.

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  12. Post update

    Президент Європейської Ради Дональд Туск у розмові з Петром Порошенком пообіцяв зробити усе можливе для консолідації позиції ЄС для продовження санкцій проти Росії.

    Порошенко та Туск
    Copyright: Прес-служба президента України

  14. Post update

    Відбулася телефонна розмова Петра Порошенка з Єнсом Столтенбергом. Україна і НАТО терміново скликають надзвичайне засідання спільної комісії через ситуацію біля Керченської протоки. Комісія Україна - НАТО збереться в другій половині дня понеділка у Брюсселі.

  15. Post update

    МЗС України підготували детальний перелік міжнародних норм, які порушила Росія.

    Там заявили, що відповідно до статуту ООН, Україна шукатиме шляхи мирного врегулювання спору, однак зберігає за собою можливість застосування права на самозахист.

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  16. Post update

    Починаємо висвітлення наживо загострення конфлікту між Україною та Росією, що почалося у неділю зранку.

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