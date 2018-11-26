Україна-Росія: Азовський конфлікт. Що відбувається

В МЗС Росії заявили, що вимагає терміново скликати засідання Радбезу ООН для обговорення ситуації в її територіальних водах.

"Росія неодноразово попереджала київський режим та його західних партнерів про небезпеки штучного роздування істерії навколо Азовського моря та Керченської протоки", - йдеться в заяві.

На думку МЗС Росії, це є "ретельно продумана та спланована за місцем та формою провокація".