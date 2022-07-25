Війна Росії проти України: дилема російської армії, ракетний удар по Чугуєву, жертви уламків безпілотника на Волині

"Спорожніла й тиха". Що росіяни роблять з Херсонщиною

Для багатьох Херсонщина до війни асоціювалась з морем, кавунами, соняшниковими полями, зерном та великою кількістю овочів і фруктів. Тепер це окупована область. Сюди не просто не дають завозити їжу та ліки з території України, а й подекуди вивозять до Росії зерно й овочі.