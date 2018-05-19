Меган і Гаррі

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі: пряма трансляція

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Стисло

  1. Офіційна церемонія розпочнеться опівдні за літнім британським часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку
  2. Гаррі і Меган запросили на весілля 1200 звичайних громадян різного віку і походження з усіх куточків Великої Британії
  3. Принц Гаррі іще в березні минулого року оголосив, що не укладатиме шлюбний контракт із нареченою, за прикладом брата і батька
  4. Стосунки Меган і Гаррі розпочалися у липні 2016 року – за півроку до того, як це стало відомо широкому загалу