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Наживо

Вибори 2019: перші результати підрахунку голосів

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Стисло

  1. За результатами опрацювання 44,07% протоколів, Зеленський отримує 30.14% голосів, Порошенко - 16.74%.
  2. До 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок голосів і опублікувати остаточні результати першого туру.
  3. Другий тур пройде 21 квітня.
  4. До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати виборів, а ще за три дні - офіційно оприлюднити.
  5. Інавгурація президента має пройти не пізніше 3 червня.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Результати голосування. Інтерактивна мапа

    За результатами голосування зручно стежити за допомогою нашої інтерактивної мапи, де відображаються результати по регіонах і кандидатах.

    Вибори 2019: результати голосування. Інтерактивна мапа

  3. Post update

    1 квітня - перший день після виборів.

    BBC News Україна розпочинає текстову трансляцію про підрахунок голосів та реакцію на результати виборів.

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