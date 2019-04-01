Наживо
Вибори 2019: перші результати підрахунку голосів
Стисло
- За результатами опрацювання 44,07% протоколів, Зеленський отримує 30.14% голосів, Порошенко - 16.74%.
- До 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок голосів і опублікувати остаточні результати першого туру.
- Другий тур пройде 21 квітня.
- До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати виборів, а ще за три дні - офіційно оприлюднити.
- Інавгурація президента має пройти не пізніше 3 червня.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Результати голосування. Інтерактивна мапа
За результатами голосування зручно стежити за допомогою нашої інтерактивної мапи, де відображаються результати по регіонах і кандидатах.
Вибори 2019: результати голосування. Інтерактивна мапа
ЦВК опрацювала понад 40% протоколів
Зеленський випереджає Порошенка на 13% - пораховано 40%
Post update
1 квітня - перший день після виборів.
BBC News Україна розпочинає текстову трансляцію про підрахунок голосів та реакцію на результати виборів.