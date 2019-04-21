вибори
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Україна обирає між Зеленським і Порошенком

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Стисло

  1. Вибори в Україні відбуваються спокійно, заявили у ЦВК.
  2. До поліції надійшли 562 заяви про порушення на виборах.
  3. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.
  4. До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати другого туру виборів.
  5. Інавгурація президента має пройти не пізніше 3 червня.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    штаб Порошенка
    Copyright: ВВС
    Image caption: У штабі Петра Порошенка пригощають солодощами.

  2. "Мінують" дільниці

    У Волновасі з виборчої дільниці евакуювали всіх членів комісії та виборців через анонімне повідомлення про вибухівку. Приміщення перевірили, вибухівку не знайшли. Голосування відновили.

    Також сьогодні поліція отримала повідомлення про замінування кількох приміщень у Харкові. Напередодні мінували місця в Одесі.

    Повідомлення про "мінування" надходять з тимчасово окупованих територій та Росії, розповіли у МВС.

  4. Зеленському вручили протокол

    Поліція вручила кандидату Володимиру Зеленському адмінпротокол, бо він продемонстрував свій заповнений бюлетень під час голосування. "Хрестик" стояв навпроти його прізвища.

    "Новий президент - нові правила. Всі повинні жити за законом!", - написав спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков у Facebook.

    Дмитрр Разумков
    Copyright: Facebook Дмитра Разумкова
    Image caption: Дмитро Разумков розмістив фото, на яких видно, що представники поліції заповнюють документи.

  5. Маленький бюлетень

    Прем'єр Володимир Гройсман голосував у Вінниці.

    "Маленький бюлетень великого майбутнього", – сказав прем'єр, кидаючи бюлетень до скриньки.

    У другому турі у бюлетені два кандидати. У першому турі їх було 39.

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  6. 500 порушень

    До поліції надійшли 562 заяви про порушення на виборах, станом на 14:00.

    Там відкрили чотири кримінальні справи.

  7. "Голосування навпаки"

    Юрист окружної виборчої комісії №68, що в Ужгороді, Олександр Волосянський розповів про повідомлення, які приходять з невідомих номерів виборцям у вайбер та у смс.

    У них йшлося, що в бюлетені потрібно ставити позначку біля прізвища кандидата, проти якого голосуєш.

  8. Черги у Польщі

    Українці стоять у чергах, щоб проголосувати в українському генконсульстві у Кракові.

    вибори
    Copyright: Денис Ярошенко
    Image caption: "Людей дуже багато. Зі мною відразу кілька груп вийшли з вроцлавського автобусу і пішли до консульства", - розповів українець Денис Ярошенко, який перебуває зараз у Польщі і голосує там.

  9. З'їла бюлетень

    У Кривому Розі п'яна жінка з'їла бюлетень. Сталося це на виборчій дільниці №121507. Шматок документу залишився. Про це повідомила член Окружної виборчої комісії Інна Іванченко.

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  10. Без обстрілів

    День виборів на Донбасі проходить без обстрілів. Станом на 12:00 там зберігався режим тиші, повідомили у штабі ООС.

    Виборці голосують по всій Україні, окрім анексованого Росією Криму та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей.

    Військові в зоні ООС голосують на спеціальних дільницях.

  11. Образливі слова

    В Одеській області на бюлетені написали образливі слова на адресу обох кандидатів у президенти, повідомили в Громадянській мережі ОПОРА.

    Бюлетень добре видно крізь прозорі стінки виборчої урни. Там написано "все козли".

  12. Все спокійно

    "Вибори в Україні відбуваються спокійно, у штатному режимі. Будь-яких проблемних аспектів не спостерігається", - повідомив на брифінгу у Києві заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський.

  13. На дільниці помер чоловік

    У місті Козова на Тернопільщині на виборчій дільниці помер 75-річний чоловік.

    Він встиг отримати бюлетень та проголосувати. Коли вийшов з кабінки, йому стало погано.

  14. Кіт у СІЗО

    Голосування триває у Харківському СІЗО.

    вибори
    Copyright: Фото Марієнко Андрій / УНІАН

  15. Кучмі шкода нового президента

    Леонід Кучма проголосував і сказав, що нового президента йому навіть шкода: "Добре розумієте: війна, якій не видно кінця, розділена Україна, економіка на грані дефолту, - не буду перераховувати все, які проблеми ще існують, бо під час виборчої кампанії вони були всім добре відомі".

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  16. Винник віддав свій голос у Берліні

    Співак Олег Винник проголосував на дільниці у Берліні, про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

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  17. Кривий Ріг голосує

    У приміщенні 95-ї гімназії в Кривому Розі розташували дві виборчі дільниці. Випускником цієї гімназії є кандидат у президенти і організатор 95-го кварталу Володимир Зеленський, який закінчив її у 1995 році.

    Кореспонденти BBC не побачили тут особливо великих черг. Голосування триває.

    95-та гімназія
    Copyright: ВВС
    Image caption: 95-та гімназія у Кривому Розі, де вчився Зеленський
    95-та гімназія
    Copyright: ВВС
    Image caption: Сам 95 квартал розташований за дві зупинки від 95-ї гімназії.

  18. 18% українців вже проголосували

    Станом на 11:00 проголосували 18,04% українців. Найбільше - 24% виборців проголосували у Запорізькій області. Такі дані дає ЦВК.

  19. Порошенки голосують

    Порошенко
    Copyright: Photo by Sergei GAPON / AFP
    Image caption: Петро і Марина Порошенко також проголосували.
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