Україна обирає між Зеленським і Порошенком

У Волновасі з виборчої дільниці евакуювали всіх членів комісії та виборців через анонімне повідомлення про вибухівку. Приміщення перевірили, вибухівку не знайшли. Голосування відновили.

Також сьогодні поліція отримала повідомлення про замінування кількох приміщень у Харкові. Напередодні мінували місця в Одесі.

Повідомлення про "мінування" надходять з тимчасово окупованих територій та Росії, розповіли у МВС.