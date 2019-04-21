Наживо
Україна обирає між Зеленським і Порошенком
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Стисло
- Вибори в Україні відбуваються спокійно, заявили у ЦВК.
- До поліції надійшли 562 заяви про порушення на виборах.
- Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.
- До 1 травня ЦВК має встановити офіційні результати другого туру виборів.
- Інавгурація президента має пройти не пізніше 3 червня.
Прямий репортаж
Весь час - британський
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"Мінують" дільниці
У Волновасі з виборчої дільниці евакуювали всіх членів комісії та виборців через анонімне повідомлення про вибухівку. Приміщення перевірили, вибухівку не знайшли. Голосування відновили.
Також сьогодні поліція отримала повідомлення про замінування кількох приміщень у Харкові. Напередодні мінували місця в Одесі.
Повідомлення про "мінування" надходять з тимчасово окупованих територій та Росії, розповіли у МВС.
Вибори на Закарпатті
Зеленському вручили протокол
Поліція вручила кандидату Володимиру Зеленському адмінпротокол, бо він продемонстрував свій заповнений бюлетень під час голосування. "Хрестик" стояв навпроти його прізвища.
"Новий президент - нові правила. Всі повинні жити за законом!", - написав спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков у Facebook.
Маленький бюлетень
Прем'єр Володимир Гройсман голосував у Вінниці.
"Маленький бюлетень великого майбутнього", – сказав прем'єр, кидаючи бюлетень до скриньки.
У другому турі у бюлетені два кандидати. У першому турі їх було 39.
500 порушень
До поліції надійшли 562 заяви про порушення на виборах, станом на 14:00.
Там відкрили чотири кримінальні справи.
"Голосування навпаки"
Юрист окружної виборчої комісії №68, що в Ужгороді, Олександр Волосянський розповів про повідомлення, які приходять з невідомих номерів виборцям у вайбер та у смс.
У них йшлося, що в бюлетені потрібно ставити позначку біля прізвища кандидата, проти якого голосуєш.
Черги у Польщі
Українці стоять у чергах, щоб проголосувати в українському генконсульстві у Кракові.
З'їла бюлетень
У Кривому Розі п'яна жінка з'їла бюлетень. Сталося це на виборчій дільниці №121507. Шматок документу залишився. Про це повідомила член Окружної виборчої комісії Інна Іванченко.
Без обстрілів
День виборів на Донбасі проходить без обстрілів. Станом на 12:00 там зберігався режим тиші, повідомили у штабі ООС.
Виборці голосують по всій Україні, окрім анексованого Росією Криму та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей.
Військові в зоні ООС голосують на спеціальних дільницях.
Образливі слова
В Одеській області на бюлетені написали образливі слова на адресу обох кандидатів у президенти, повідомили в Громадянській мережі ОПОРА.
Бюлетень добре видно крізь прозорі стінки виборчої урни. Там написано "все козли".
Все спокійно
"Вибори в Україні відбуваються спокійно, у штатному режимі. Будь-яких проблемних аспектів не спостерігається", - повідомив на брифінгу у Києві заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський.
На дільниці помер чоловік
У місті Козова на Тернопільщині на виборчій дільниці помер 75-річний чоловік.
Він встиг отримати бюлетень та проголосувати. Коли вийшов з кабінки, йому стало погано.
Кіт у СІЗО
Голосування триває у Харківському СІЗО.
Кучмі шкода нового президента
Леонід Кучма проголосував і сказав, що нового президента йому навіть шкода: "Добре розумієте: війна, якій не видно кінця, розділена Україна, економіка на грані дефолту, - не буду перераховувати все, які проблеми ще існують, бо під час виборчої кампанії вони були всім добре відомі".
Винник віддав свій голос у Берліні
Співак Олег Винник проголосував на дільниці у Берліні, про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
Кривий Ріг голосує
У приміщенні 95-ї гімназії в Кривому Розі розташували дві виборчі дільниці. Випускником цієї гімназії є кандидат у президенти і організатор 95-го кварталу Володимир Зеленський, який закінчив її у 1995 році.
Кореспонденти BBC не побачили тут особливо великих черг. Голосування триває.
18% українців вже проголосували
Станом на 11:00 проголосували 18,04% українців. Найбільше - 24% виборців проголосували у Запорізькій області. Такі дані дає ЦВК.
Порошенки голосують
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19 квітня, у п'ятницю, на стадіоні відбулися дебати між кандидатами. Як це було, дивіться у фото.