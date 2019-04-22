Зеленський
Наживо

Перший день після виборів. ЦВК порахувала 90% голосів

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Стисло

  1. За результатами підрахунку 900% голосів, попереду Володимир Зеленський з 73%. Петро Порошенко - 24,5%.
  2. Петро Порошенко вже визнав поразку та привітав Володимира Зеленського.
  3. Явка у другому турі президентських виборів склала 62,07%.
  4. До 1 травня ЦВК має оголосити офіційні результати другого туру виборів президента.
  5. Інавгурація президента України має пройти не пізніше 3 червня.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. За кордоном перемогу здобув Порошенко

    Петро Порошенко набрав майже 55% голосів українців, які проживають закордоном.

    Графіка
    Copyright: BBC

    ЦВК опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць за кордоном.

    Чинний президент Порошенко переміг на дільницях у 43 країнах, зокрема, у Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Португалії, Нідерландах, Швеції, Ізраїлі, Китаї та Японії. Він також лідирує з великим відривом у США та Канаді, де підрахунок голосів ще не завершився.

    Володимир Зеленський переміг на дільницях у 24 країнах, зокрема, у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

    На дільницях в Алжирі, Кувейті та Чилі обидва кандидати набрали рівну кількість голосів.

  2. Інтерактивна мапа з результатами підрахунку голосів

    Аби просто і зручно стежити за тим, як ЦВК веде підрахунок результатів другого туру президентських виборів, скористайтесь нашою інтерактивною мапою.

    Результати по всій Україні та кожному з регіонів.

    Інтерактивна мапа
    Copyright: BBC

  3. Що ж робитиме Зеленський після перемоги

    Зеленський
    Copyright: Getty Images

    Які плани у Володимира Зеленського після впевненої перемоги на президентських виборах? BBC News Україна зібрала думки самого кандидата та ключових членів його команди.Про можливість розпуску Ради новим президентом, електронні послуги для громадян та порядок в економіці.

    Докладніше тут.

  4. ЦВК підрахувала вже 90% голосів

    Зеленський
    Copyright: Getty Images

    За результатами підрахунку 90,1% голосів Центральною виборчою комісією кандидати у президенти отримують такі результати:

    Володимир Зеленський - 73,17%

    Петро Порошенко - 24,50%.

  5. Ми починаємо текстову пряму трансляцію з першого дня після виборів

    Перебіг підрахунку голосів, реакція українців та світу на результати другого туру президентських виборів.

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