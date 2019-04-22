Перший день після виборів. ЦВК порахувала 90% голосів

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ЦВК опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць за кордоном.

Чинний президент Порошенко переміг на дільницях у 43 країнах, зокрема, у Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Португалії, Нідерландах, Швеції, Ізраїлі, Китаї та Японії. Він також лідирує з великим відривом у США та Канаді, де підрахунок голосів ще не завершився.

Володимир Зеленський переміг на дільницях у 24 країнах, зокрема, у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

На дільницях в Алжирі, Кувейті та Чилі обидва кандидати набрали рівну кількість голосів.