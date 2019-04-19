Дебати Порошенка та Зеленського: хто кого?

За останньою інформацією, дебати модеруватимуть ведуча каналу ICTV Олена Фроляк та глава правління "Громадське радіо" Андрій Куликов.

Як повідомили на ICTV, кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, однак вона буде модератором на сцені Володимира Зеленського.

А Андрій Куликов, за повідомленнями, був запрошений з боку команди Петра Порошенка.