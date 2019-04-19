ДЕБАТИ
Наживо

Дебати Порошенка та Зеленського: хто кого?

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Стисло

  1. Концерт на стадіоні розпочнеться о 16:00, а самі "дебати" мають початися о 19:00.
  2. Квитки на стадіон для глядачів поділили навпіл, і кожна сторона їх поширювала самостійно.
  3. За режисуру і трансляцію дебатів відповідає Суспільне мовлення.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Охорона - солідна.

    ДЕБАТИ
    Copyright: BBC

  2. Post update

    Людей почали пропускати на сам стадіон через рамки металошукачів.

  3. Хто буде ведучим?

    За останньою інформацією, дебати модеруватимуть ведуча каналу ICTV Олена Фроляк та глава правління "Громадське радіо" Андрій Куликов.

    Як повідомили на ICTV, кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, однак вона буде модератором на сцені Володимира Зеленського.

    А Андрій Куликов, за повідомленнями, був запрошений з боку команди Петра Порошенка.

  4. Post update

    Колона почала проходити кордони контролю. Людей і їхні речі ретельно перевіряють, повідомляє наш кореспондент.

  5. Post update

    Людей невдовзі мають почати пропускати на стадіон.

    дебати
    Copyright: BBC

  6. Post update

    Біля стадіону багато поліції, яка о 16:00 готується пропускати людей.

    Правоохоронці біля стадіону
    Copyright: BBC
    Image caption: Правоохоронці біля стадіону

  7. Колона тисяч прибічників Порошенка рушила на стадіон

    За словами кореспондента ВВС News Україна, який перебуває на місці подій, прибічників чинного президента досить багато, приблизно 4-5 тисяч.

  8. Post update

    Колона прибічників Порошенка вирушила з Майдану на стадіон.
    Copyright: BBC
    Image caption: Колона прибічників Порошенка вирушила з Майдану на стадіон.

  9. Post update

    На стадіон уже вирушила колона прибічників Петра Порошенка, які перед тим зібралися на Майдані Незалежності й перед якими виступив чинний президент.

  10. Post update

    Початок дебатів - о 19:00 на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

    Однією з ведучих буде журналістка Олена Фроляк, так повідомив канал ICTV, на якому вона працює.

  11. Post update

    Починаємо текстову трансляцію, присвячену дебатам кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Повернутися нагору