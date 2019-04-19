Наживо
Дебати Порошенка та Зеленського: хто кого?
Стисло
- Концерт на стадіоні розпочнеться о 16:00, а самі "дебати" мають початися о 19:00.
- Квитки на стадіон для глядачів поділили навпіл, і кожна сторона їх поширювала самостійно.
- За режисуру і трансляцію дебатів відповідає Суспільне мовлення.
Прямий репортаж
Весь час - британський
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Охорона - солідна.
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Людей почали пропускати на сам стадіон через рамки металошукачів.
Хто буде ведучим?
За останньою інформацією, дебати модеруватимуть ведуча каналу ICTV Олена Фроляк та глава правління "Громадське радіо" Андрій Куликов.
Як повідомили на ICTV, кандидатуру Фроляк затвердили обидва кандидати, однак вона буде модератором на сцені Володимира Зеленського.
А Андрій Куликов, за повідомленнями, був запрошений з боку команди Петра Порошенка.
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Колона почала проходити кордони контролю. Людей і їхні речі ретельно перевіряють, повідомляє наш кореспондент.
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Людей невдовзі мають почати пропускати на стадіон.
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Біля стадіону багато поліції, яка о 16:00 готується пропускати людей.
Колона тисяч прибічників Порошенка рушила на стадіон
За словами кореспондента ВВС News Україна, який перебуває на місці подій, прибічників чинного президента досить багато, приблизно 4-5 тисяч.
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На стадіон уже вирушила колона прибічників Петра Порошенка, які перед тим зібралися на Майдані Незалежності й перед якими виступив чинний президент.
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Початок дебатів - о 19:00 на стадіоні "Олімпійський" у Києві.
Однією з ведучих буде журналістка Олена Фроляк, так повідомив канал ICTV, на якому вона працює.
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Починаємо текстову трансляцію, присвячену дебатам кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.