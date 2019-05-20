Наживо
Інавгурація Зеленського: як все відбувається
Стисло
- 30 квітня ЦВК оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Він набрав 73,22% голосів.
- Депутати довго дискутували, однак 16 травня таки призначили дату інавгурації новообраного президента на понеділок 20 травня.
- Урочисте засідання парламенту проходить у присутності українських та іноземних політиків. Преса слідкує за подією на спецмайданчику біля Верховної Ради.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Депутати, гості церемонії інавгурації зустріли Зеленського оплесками.
Зеленський зайшов до Ради
Зеленський посміхається, йде через Маріїнський парк, вітається з людьми, робить селфі.
Зеленський пішки йде у Раду на інавгурацію.
Кличко поїхав на інавгурацію велосипедом
Голова СБУ та всі його заступники подали у відставку
Василь Грицак та всі його заступники подали у відставку.
"Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві служби", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше у відставку подали міністр закордонних справ Павло Клімкін та секретар РНБО Олександр Турчинов.
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Почесна варта чекає на початок церемонії в затінку. Мабуть, аби не перегрітися на сонці.
Нагадаємо, що на інавгурації Петра Порошенка у 2014 році один солдат почесної варти втратив свідомість через спеку.
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Станцію метро "Арсенальна", найближчу до місця інавгурації, знову відкрили на вхід, повідомляє Київський метрополітен.
На інавгурацію приходять члени уряду
На урочистості в Раду приходять члени уряду. На фото - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.
Подробиці церемонії
Розпорядник інавгурації президента Петро Боднар розповів про деякі подробиці церемонії в ефірі ТСН.Ранок.
За його словами, в залі засідань Верховної Ради України не вносили суттєвих змін в церемонію інавгурації Володимира Зеленського.
Суфлер для нього не встановлювали, але саму трибуну вдосконалили для зручності - було встановлено спеціальне підвищення.
Процес інавгурації двічі прорепетирували із дублерами, а напередодні ввечері - вже і з головними дійовими особами.
Головні реліквії - Пересопницьке Євангеліє і Конституцію України - до останнього триматимуть у сховку.
Загалом у сесійній залі має вміститися десь тисяча людей.
Почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлено іменні таблички.
Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.
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А це прибув голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал. Нещодавно Петро Порошенко присвоїв йому військове звання генерала армії.
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До будівлі парламенту прийшов начальник Генштабу Віктор Муженко. Журналісти його спитали, чи лишиться на посаді. "Всі коментарі потім", - відповів пан Муженко.
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В очікуванні на присягу Зеленського можна згадати, як проходили інавгурації раніше. Не обходилося без курйозів.
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А ось і Квартал-95 починає прибувати. Євген Кошовий ретельно підійшов до образу у важливий день.
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Біля Верховної ради стелять червону доріжку для майбутнього президента.
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Станцію метро "Арсенальна" зачинили на вхід, повідомляє Київський метрополітен. На вихід станція працює у звичайному режимі.
Іноземні гості
Хто приїхав на інавгурацію?
Відомо, що до Києва завітали десятки іноземних представників, які будуть присутніми на урочистостях. Зокрема, п'ять президентів: Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.
Також приїхали представники урядів Молдови, Білорусі, Румунії, Словаччини, Польщі, Болгарії. Від США буде присутній міністр енергетики Рік Перрі, від Канади - міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан.
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У Маріїнському парку збираються глядачі. Поки що близько сотні людей, повідомляє кореспондент BBC News Україна.
Інавгурація президента: який план?
Відомо, що основний захід почнеться о 10 ранку, його транслюватимуть телеканали, надаватиметься синхронний переклад на п'ять іноземних мов.
Для преси організували спеціальну медіа-зону біля будівлі парламенту, всередину під купол журналістів не пускатимуть.
В команді Зеленського повідомили BBC News Україна, що одразу після Верховної Ради новий президент піде до Маріїнського парку приймати командування видами військ.
Вже об 11:20 Зеленський з дружиною Оленою прийматимуть вітання від іноземних делегацій в Маріїнському палаці. Там же відбудеться офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.
А після 14 години новий президент планує почати проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами в Адміністрації президента.
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