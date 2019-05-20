Інавгурація Зеленського: як все відбувається

Розпорядник інавгурації президента Петро Боднар розповів про деякі подробиці церемонії в ефірі ТСН.Ранок .

За його словами, в залі засідань Верховної Ради України не вносили суттєвих змін в церемонію інавгурації Володимира Зеленського.

Суфлер для нього не встановлювали, але саму трибуну вдосконалили для зручності - було встановлено спеціальне підвищення.

Процес інавгурації двічі прорепетирували із дублерами, а напередодні ввечері - вже і з головними дійовими особами.

Головні реліквії - Пересопницьке Євангеліє і Конституцію України - до останнього триматимуть у сховку.

Загалом у сесійній залі має вміститися десь тисяча людей.

Почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлено іменні таблички.

Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.