Інавгурація
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Інавгурація Зеленського: як все відбувається

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Стисло

  1. 30 квітня ЦВК оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Він набрав 73,22% голосів.
  2. Депутати довго дискутували, однак 16 травня таки призначили дату інавгурації новообраного президента на понеділок 20 травня.
  3. Урочисте засідання парламенту проходить у присутності українських та іноземних політиків. Преса слідкує за подією на спецмайданчику біля Верховної Ради.

Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Депутати, гості церемонії інавгурації зустріли Зеленського оплесками.

  2. Зеленський зайшов до Ради

    Зеленський
    Copyright: ВВС

  3. Зеленський посміхається, йде через Маріїнський парк, вітається з людьми, робить селфі.

  4. Зеленський пішки йде у Раду на інавгурацію.

  6. Голова СБУ та всі його заступники подали у відставку

    Василь Грицак та всі його заступники подали у відставку.

    "Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві служби", - сказав він.

    Нагадаємо, що раніше у відставку подали міністр закордонних справ Павло Клімкін та секретар РНБО Олександр Турчинов.

    Василь Грицак
    Copyright: УНІАН

  7. Post update

    Почесна варта чекає на початок церемонії в затінку. Мабуть, аби не перегрітися на сонці.

    Нагадаємо, що на інавгурації Петра Порошенка у 2014 році один солдат почесної варти втратив свідомість через спеку.

    Почесна варта
    Copyright: ВВС

  8. Post update

    Станцію метро "Арсенальна", найближчу до місця інавгурації, знову відкрили на вхід, повідомляє Київський метрополітен.

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  9. На інавгурацію приходять члени уряду

    На урочистості в Раду приходять члени уряду. На фото - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

    Інавгурація
    Copyright: ВВС

  10. Подробиці церемонії

    Розпорядник інавгурації президента Петро Боднар розповів про деякі подробиці церемонії в ефірі ТСН.Ранок.

    За його словами, в залі засідань Верховної Ради України не вносили суттєвих змін в церемонію інавгурації Володимира Зеленського.

    Суфлер для нього не встановлювали, але саму трибуну вдосконалили для зручності - було встановлено спеціальне підвищення.

    Процес інавгурації двічі прорепетирували із дублерами, а напередодні ввечері - вже і з головними дійовими особами.

    Головні реліквії - Пересопницьке Євангеліє і Конституцію України - до останнього триматимуть у сховку.

    Загалом у сесійній залі має вміститися десь тисяча людей.

    Почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлено іменні таблички.

    Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

  11. Post update

    А це прибув голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал. Нещодавно Петро Порошенко присвоїв йому військове звання генерала армії.

    Цигикал
    Copyright: BBC

  12. Post update

    До будівлі парламенту прийшов начальник Генштабу Віктор Муженко. Журналісти його спитали, чи лишиться на посаді. "Всі коментарі потім", - відповів пан Муженко.

    Віктор Муженко
    Copyright: BBC

  13. Post update

    В очікуванні на присягу Зеленського можна згадати, як проходили інавгурації раніше. Не обходилося без курйозів.

    інавгурація Кравчука
    Copyright: УНІАН

  14. Post update

    А ось і Квартал-95 починає прибувати. Євген Кошовий ретельно підійшов до образу у важливий день.

    Євген Кошовий
    Copyright: BBC
    Image caption: Таким стильним прийшов на інавгурацію свого товариша Євген Кошовий.
    квартал на інавгурації
    Copyright: BBC
    Image caption: Юрій Корявченков ("Юзік") з "Кварталу 95" виглядав дуже зайнятим, постійно говорив по телефону.
    Євген Кошовий
    Copyright: BBC
    Image caption: "В мене чудовий настрій, все буде добре. Давайте краще фотографуватись, а менше питань" - сказав журналістам Євген Кошовий.

  15. Post update

    Біля Верховної ради стелять червону доріжку для майбутнього президента.

    Червона доріжка
    Copyright: ВВС

  16. Post update

    Станцію метро "Арсенальна" зачинили на вхід, повідомляє Київський метрополітен. На вихід станція працює у звичайному режимі.

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  17. Іноземні гості

    Хто приїхав на інавгурацію?

    Відомо, що до Києва завітали десятки іноземних представників, які будуть присутніми на урочистостях. Зокрема, п'ять президентів: Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Угорщини.

    Також приїхали представники урядів Молдови, Білорусі, Румунії, Словаччини, Польщі, Болгарії. Від США буде присутній міністр енергетики Рік Перрі, від Канади - міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан.

  18. Post update

    У Маріїнському парку збираються глядачі. Поки що близько сотні людей, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

    Люди в парку
    Copyright: ВВС
    Прихильники Зе
    Copyright: ВВС

  19. Інавгурація президента: який план?

    Відомо, що основний захід почнеться о 10 ранку, його транслюватимуть телеканали, надаватиметься синхронний переклад на п'ять іноземних мов.

    Для преси організували спеціальну медіа-зону біля будівлі парламенту, всередину під купол журналістів не пускатимуть.

    В команді Зеленського повідомили BBC News Україна, що одразу після Верховної Ради новий президент піде до Маріїнського парку приймати командування видами військ.

    Вже об 11:20 Зеленський з дружиною Оленою прийматимуть вітання від іноземних делегацій в Маріїнському палаці. Там же відбудеться офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.

    А після 14 години новий президент планує почати проводити двосторонні зустрічі з іноземними лідерами в Адміністрації президента.

    Маріїнський палац
    Copyright: УНІАН

  20. Post update

    Поліція на вулицях
    Copyright: ВВС
    Image caption: Київ вранці в день інавгурації. Багато вулиць в центрі перекрито
    Підтримка Зеленського і поліція
    Copyright: BBC
    Image caption: Прихильники Зеленського радіють дню
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