Наживо

Вибори Ради: українці обирають новий парламент

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Усе за планом

    Голосування в Україні розпочалося вчасно і проходить спокійно.

    Станом на 11:00 відкрилися і працюють усі виборчі дільниці, повідомили в МВС.

    Загалом на території України утворено 199 окружних та 29 754 дільничні виборчі комісії.

    27 дільниць відкрилися із запізненням на 10-20 хвилин, повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

    Причини різні: не могли знайти ключ, не опечатані скриньки для голосування, не розкладені бюлетені.

  2. Явка станом на 12:00 склала 18,97%

    Дані наразі надійшли з 166 округів (зі 199), повідомляє ЦВК.

    З оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована в Луганській області (23,88%), найнижча - у Закарпатській (11,45%).

    Загалом на виборах в Україні утворені 199 округів.

    Більше про явку тут.

  4. Post update

    Ми розпочинаємо текстову трансляцію, присвячену виборам до парламенту.

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