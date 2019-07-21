Вибори Ради: українці обирають новий парламент

Голосування в Україні розпочалося вчасно і проходить спокійно. Станом на 11:00 відкрилися\nі працюють усі виборчі дільниці, повідомили в МВС. Загалом\nна території України утворено 199 окружних та 29 754 дільничні виборчі\nкомісії. 27 дільниць відкрилися із запізненням на 10-20 хвилин,\nповідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Причини різні: не\nмогли знайти ключ, не опечатані скриньки для голосування, не розкладені бюлетені.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Усе за планом
Голосування в Україні розпочалося вчасно і проходить спокійно.
Станом на 11:00 відкрилися і працюють усі виборчі дільниці, повідомили в МВС.
Загалом на території України утворено 199 окружних та 29 754 дільничні виборчі комісії.
27 дільниць відкрилися із запізненням на 10-20 хвилин, повідомила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
Причини різні: не могли знайти ключ, не опечатані скриньки для голосування, не розкладені бюлетені.
Явка станом на 12:00 склала 18,97%
Дані наразі надійшли з 166 округів (зі 199), повідомляє ЦВК.
З оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована в Луганській області (23,88%), найнижча - у Закарпатській (11,45%).
Загалом на виборах в Україні утворені 199 округів.
Більше про явку тут.
Що варто знати про дочасні вибори
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Ми розпочинаємо текстову трансляцію, присвячену виборам до парламенту.