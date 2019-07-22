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Результати виборів: лідирує "Слуга народу", проходять ще 4 партії

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Станом на 7:00 ЦВК порахувала 25,82% бюлетенів.

    До Ради потрапляють п'ять партій: пропрезидентська партія "Слуга народу" отримує 42,03% голосів, "Опозиційна платформа - за життя" - 12,64%, "Європейська солідарність" - 8,64%, "Батьківщина" - 8,33%, "Голос" - 6,38%.

    Інші партії не долають 5% прохідний бар'єр.

    Наразі Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,08%, "Сила і честь" - 3,68%, Опозиційний блок - 3,28%, ВО Свобода - 2,35%, партія Шарія - 2,2%, Українська стратегія Гройсмана - 2,18%, "Громадянська позиція" - 1,08%.

    У 119 з 199 мажоритарних округів станом на 6:00, за даними, оприлюдненими ЦВК, лідирували кандидати від "Слуги народу". Втім, у більшості з цих округів ще не пораховано і 50% бюлетенів, тому результат може змінитися.

    У Києві кандидати "Слуги народу" лідирують в усіх 13 мажоритарних округах.

    Слідкуйте разом з нами за результатами виборів.

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