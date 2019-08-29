Рада
Наживо

Перший день Ради Зеленського

У четвер розпочинає роботу парламент 9-го скликання. ВВС News Україна весь день буде стежити за останніми новинами із Верховної Ради у нашій текстовій трансляції.

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Володимир Зеленський прийшов у Раду

    Президент Володимир Зеленський прийшов на урочисте засідання Ради.

  2. Порядок денний

    Ще напередодні з'явився орієнтовний порядок денний першого дня Ради. Ось як його описала у Facebook представниця "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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  3. Під Радою вже протестують

    Під Верховною Радою вже протестують різні групи демонстрантів.

    Одна з них у футболках з написом "Вимкни російське" тримає плакати з вимогою запровадження покарання за колабораціонізм, виступає за декомунізацію та деколонізацію, посилення нацбезпеки.

    Інша група протестувальників з українськими прапорцями вимагає забезпечення виборчих прав переселенців.

    Кілька демонстрантів прийшли до Ради з гаслами проти очільника МВС Арсена Авакова та начальника Генштабу Руслана Хомчака.

    Протест
    Copyright: BBC
    Протест
    Copyright: BBC
    Протест
    Copyright: BBC

  4. Post update

    "Побачимо, до коли встигнемо розглянути всі питання порядку денного, як вийде. До пізна чи раніше", - так анонсував плани роботи у перший день Дмитро Разумков для BBC News Україна.

  5. Post update

    Майбутні депутати у черезі перед Верховною Радою.

    Депутати перед входом
    Copyright: b

  7. Post update

    Вже майже депутат Жан Беленюк спілкується з пресою.

    Беленюк
    Copyright: BBC

  8. Post update

    Майбутній спікер та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у супроводі кілького депутатів і помічників йде до Верховної Ради.

    Разумков
    Copyright: BBC

  9. Пряма трансляція першого дня нової Ради

    У четвер відбувається урочисте перше засідання нової Верховної Ради, де більшість матиме пропрезидентська партія “Слуга народу”.

    Очікується, що сьогодні нові депутати не лише складуть присягу й оберуть голову Верховної Ради та керівництво парламентських комітетів, а й одразу перейдуть до інших кадрових питань. Зокрема сьогодні Україна може отримати нового прем’єр-міністра та весь уряд, а також генпрокурора і офіційного керівника СБУ.

    BBC News Україна веде пряму трансляцію першого дня нової Верховної Ради.

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