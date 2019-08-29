Наживо
Перший день Ради Зеленського
У четвер розпочинає роботу парламент 9-го скликання. ВВС News Україна весь день буде стежити за останніми новинами із Верховної Ради у нашій текстовій трансляції.
У четвер розпочинає роботу парламент 9-го скликання. ВВС News Україна весь день буде стежити за останніми новинами із Верховної Ради у нашій текстовій трансляції.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Володимир Зеленський прийшов у Раду
Президент Володимир Зеленський прийшов на урочисте засідання Ради.
Порядок денний
Ще напередодні з'явився орієнтовний порядок денний першого дня Ради. Ось як його описала у Facebook представниця "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Під Радою вже протестують
Під Верховною Радою вже протестують різні групи демонстрантів.
Одна з них у футболках з написом "Вимкни російське" тримає плакати з вимогою запровадження покарання за колабораціонізм, виступає за декомунізацію та деколонізацію, посилення нацбезпеки.
Інша група протестувальників з українськими прапорцями вимагає забезпечення виборчих прав переселенців.
Кілька демонстрантів прийшли до Ради з гаслами проти очільника МВС Арсена Авакова та начальника Генштабу Руслана Хомчака.
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"Побачимо, до коли встигнемо розглянути всі питання порядку денного, як вийде. До пізна чи раніше", - так анонсував плани роботи у перший день Дмитро Разумков для BBC News Україна.
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Майбутні депутати у черезі перед Верховною Радою.
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Чим сьогодні займатимуться депутати? Читайте в нашому анонсі:
Рада Зеленського стартує: за що проголосують у перший день?
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Вже майже депутат Жан Беленюк спілкується з пресою.
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Майбутній спікер та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у супроводі кілького депутатів і помічників йде до Верховної Ради.
Пряма трансляція першого дня нової Ради
У четвер відбувається урочисте перше засідання нової Верховної Ради, де більшість матиме пропрезидентська партія “Слуга народу”.
Очікується, що сьогодні нові депутати не лише складуть присягу й оберуть голову Верховної Ради та керівництво парламентських комітетів, а й одразу перейдуть до інших кадрових питань. Зокрема сьогодні Україна може отримати нового прем’єр-міністра та весь уряд, а також генпрокурора і офіційного керівника СБУ.
BBC News Україна веде пряму трансляцію першого дня нової Верховної Ради.