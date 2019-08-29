Перший день Ради Зеленського

Під Верховною Радою вже протестують різні групи демонстрантів.

Одна з них у футболках з написом "Вимкни російське" тримає плакати з вимогою запровадження покарання за колабораціонізм, виступає за декомунізацію та деколонізацію, посилення нацбезпеки.

Інша група протестувальників з українськими прапорцями вимагає забезпечення виборчих прав переселенців.

Кілька демонстрантів прийшли до Ради з гаслами проти очільника МВС Арсена Авакова та начальника Генштабу Руслана Хомчака.

BBC Copyright: BBC

BBC Copyright: BBC