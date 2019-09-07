Масштабний обмін між Росією та Україною розпочався: що відбувається

"Зустрічайте!" Фото зі злітної смуги з таким підписом виклав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Прямий репортаж
Весь час - британський
Post update
"Зустрічайте!" Фото зі злітної смуги з таким підписом виклав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Post update
Трохи більше години знадобиться обом літак, щоб дістатися до аеропортів призначення.
У "Борисполі" вже зібралися родичі українців, яких мають привезти до Києва.
Post update
Злітна смуга у "Борисполі", куди, як очікують, приземлиться літак з українцями, які перебували в полоні в Росії.
Зустрічати їх в аеропорту буде, серед інших, президент України Володимир Зеленський.
ТерміновоPost update
І в Україні, і в Росії піднялися в небо літаки з учасниками обміну. Літаки злетіли практично одночасно.
Post update
Сьогодні очікується обмін між Києвом і Москвою: що вже відомо
Post update
ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію, присвячену обміну полоненими та затриманими між Росією та Україною.