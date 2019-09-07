Наживо

Масштабний обмін між Росією та Україною розпочався: що відбувається

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    "Зустрічайте!" Фото зі злітної смуги з таким підписом виклав заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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  2. Post update

    Трохи більше години знадобиться обом літак, щоб дістатися до аеропортів призначення.

    У "Борисполі" вже зібралися родичі українців, яких мають привезти до Києва.

  3. Post update

    Злітна смуга у "Борисполі", куди, як очікують, приземлиться літак з українцями, які перебували в полоні в Росії.

    Зустрічати їх в аеропорту буде, серед інших, президент України Володимир Зеленський.

    Смуга
    Copyright: ВВС

  4. ТерміновоPost update

    І в Україні, і в Росії піднялися в небо літаки з учасниками обміну. Літаки злетіли практично одночасно.

  6. Post update

    ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію, присвячену обміну полоненими та затриманими між Росією та Україною.

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