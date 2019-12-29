Українців готують до обміну
Наживо

Розпочався обмін: так звана "ЛНР" передала 25 українців

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Прямий репортаж

Весь час - британський

  1. Post update

    Українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила імена перших чотирьох звільнених військових.

    Обмін: звільнили чотирьох військових, відомі їхні імена

    обмін
    Copyright: Reuters

  3. Post update

    Обмін триває на КПВВ "Майорське"

    Обмін
    Copyright: Getty Images

  4. ТерміновоПершу групу з 25 людей передали Україні

    Під час обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", який триває на КВПП "Майорське", звільнили першу групу українців. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку веде Офіс президента України.

    Це група з 25 людей, яких передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".

    Після верифікації у полонених запитали, чи всі згодні переїхати на підконтрольну Україні територію. Усі одноголосно відповіли "Так".

  5. Post update

    ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію, присвячену обміну між Україною та самопроголошеними "республіками".

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