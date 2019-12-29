Розпочався обмін: так звана "ЛНР" передала 25 українців

Під час обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", який триває на КВПП "Майорське", звільнили першу групу українців. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку веде Офіс президента України.

Це група з 25 людей, яких передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".

Після верифікації у полонених запитали, чи всі згодні переїхати на підконтрольну Україні територію. Усі одноголосно відповіли "Так".