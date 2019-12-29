Розпочався обмін: так звана "ЛНР" передала 25 українців

Під час обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", який триває на КВПП "Майорське", звільнили першу групу українців. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку веде Офіс президента України.
Це група з 25 людей, яких передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".
Після верифікації у полонених запитали, чи всі згодні переїхати на підконтрольну Україні територію. Усі одноголосно відповіли "Так".
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ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію, присвячену обміну між Україною та самопроголошеними "республіками".
Прямий репортаж
Весь час - британський
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Українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила імена перших чотирьох звільнених військових.
Обмін: звільнили чотирьох військових, відомі їхні імена
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Обмін триває на КПВВ "Майорське"
ТерміновоПершу групу з 25 людей передали Україні
Під час обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР", який триває на КВПП "Майорське", звільнили першу групу українців. Про це свідчить онлайн-трансляція, яку веде Офіс президента України.
Це група з 25 людей, яких передали українській стороні представники самопроголошеної "ЛНР".
Після верифікації у полонених запитали, чи всі згодні переїхати на підконтрольну Україні територію. Усі одноголосно відповіли "Так".
Post update
ВВС News Україна розпочинає текстову трансляцію, присвячену обміну між Україною та самопроголошеними "республіками".